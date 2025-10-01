PKP Cargo ujawnia plany. Wiadomo, co z węglem

"Mamy kierunek rozwoju w czterech głównych segmentach – węglowy, masowy (tu należy dodać kruszywa), przewozy specjalistyczne i przewozy intermodalne. Strategia każdego segmentu jest realizowana na podstawie osobnych założeń" – powiedział Warsocki podczas konferencji prasowej.

W odniesieniu do węgla wskazał, że 70-75 proc. kontraktów węglowych jest pozyskiwanych w drodze przetargów i to "czy jest to agresywne czy nie, na danym segmencie, wyznacza rynek, wyznacza otocznie konkurencyjne".

Przytoczył też przykład, w którym konkurent spółki w przetargu na przewozy węgla zaproponował ofertę równą 47 proc. budżetu zamawiającego.

"On [segment przewozów węgla] będzie w naturalny sposób w naszej strukturze sprzedaży się zmniejszał. Czy będziemy go w sposób 'sztuczny' redukować? Prawdopodobnie nie" – poinformował członek zarządu, dodając, że PKP Cargo ma na przewozy węgla zasoby taborowe i klientów.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Co z planem restrukturyzacji? Prezes PKP Cargo zabrała głos

PKP Cargo nie identyfikuje ryzyka braku akceptacji planu restrukturyzacji przez radę wierzycieli i spodziewa się, że zostanie zatwierdzony w tym roku – poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail.

"Jeśli chodzi o zatwierdzenie planu restrukturyzacji, rada wierzycieli ma czas do 15 listopada, by wyrazić swoją opinię, to my się spodziewamy zatwierdzenia tego planu w tym roku. 'W tym roku' to powinien być czas wystarczający od momentu wydania opinii do podjęcia decyzji przez sędziego" – powiedziała Wasilewska-Semail podczas konferencji prasowej.

"Takich ryzyk zarząd nie odnotowuje. Prowadzimy rozmowy z wierzycielami [...], dialog jest wysoce profesjonalny" – dodała, pytana o ryzyka związane z akceptacją planu.

Wcześniej podczas konferencji zastrzegła, że oczekiwanie na zatwierdzenie planu nie oznacza, że nie jest już realizowany.

Komentując wyniki spółki za II kwartał zarząd podkreślił, że efekty restrukturyzacji są widoczne.

"To nie jest docelowy wynik, który chcemy realizować, niemniej [...] wysiłki przekładają się na poprawę wyników zarówno w obszarze finansowym, jak i operacyjnym" – powiedziała prezes.

"Zakładamy, że ten rok 2025 to jest rok stabilizacji. To jest rok, w którym chcemy osiągnąć stan, który da możliwość odbicia się i zakończenia 2026 r. na plusie" – dodała.

W komentarzu do wyników PKP Cargo podało że wyniki za I półrocze są zgodne z założeniami zarządu i widoczny jest w nich wpływ działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych. W następnej kolejności przewidywane jest uruchomienie kolejnych projektów takich jak: nowy system motywacyjny, wartościowanie stanowisk pracy oraz mapowanie, ujednolicenie i automatyzacja procesów biznesowych.

Taki zysk odnotowała Grupa PKP Cargo

Po I półroczu 2025 roku Grupa PKP Cargo odnotowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 54,7 mln zł oraz 17,9 mln zł straty netto. Zysk na działalności operacyjnej w II kw. 2025 roku wyniósł 75 mln zł, a zysk netto 30,7 mln zł.

W ciągu 6 miesięcy br. grupa odnotowała 1 821,2 mln zł przychodów z tytułu umów z klientami. Koszty świadczeń pracowniczych zmniejszyły się z 1 019 mln zł w I półroczu 2024 roku do prawie 810 mln zł w pierwszych sześciu miesiącach br., podano także.

30 czerwca br. złożony został plan restrukturyzacyjny, który przewiduje wdrożenie szeregu środków restrukturyzacyjnych, mających na celu przywrócenie rentowności spółki, zapewnienie jej długoterminowego rozwoju oraz odzyskanie zdolności do regulowania zobowiązań. Wdrożenie kluczowych inicjatyw restrukturyzacyjnych obejmuje okres od lipca 2025 roku do grudnia 2026 roku, przypomniała spółka.

