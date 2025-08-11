PKP Cargo uruchamia zwolnienia grupowe. Pracę straci do 765 pracowników

Spółka podała, że to efekt braku odpowiedzi od strony społecznej na propozycję zmian w Zakładowym Układu Zbiorowym Pracy. Zgodnie z założeniami planu restrukturyzacji, proces zwolnień grupowych będzie musiał odbyć się do 30 września 2025 i obejmie do 765 pracowników.

Bez uzgodnień ze związkami

31 lipca 2025 roku upłynął termin uzgodnienia ze związkami zawodowymi terminu skrócenia obowiązywania wypowiedzianego w czerwcu ubiegłego roku ZUZP, co stanowić miało alternatywę do zwolnień grupowych zaplanowanych na bieżący rok, wskazano.

"ZUZP aktualnie obowiązuje do połowy 2026 roku. Spółka szukając alternatywnego rozwiązania dla zwolnień grupowych zdecydowała się przedłożyć propozycję odstąpienia lub wyłączenia niektórych, najbardziej kosztownych elementów ZUZP, co zdaniem spółki umożliwiłoby osiągnięcie porównywalnych efektów oszczędnościowych jakie zostały założone przy zwolnieniach grupowych zaplanowanych za 2025 rok" – czytamy w komunikacie.

"Brak odpowiedzi od strony społecznej oznacza brak akceptacji dla ww. propozycji. W związku z tym dziś zarząd spółki zdecydował o rozpoczęciu zapowiadanej restrukturyzacji w obszarze zatrudnienia. Zgodnie z założeniami planu restrukturyzacji, proces zwolnień grupowych będzie musiał odbyć się do 30 września 2025 i obejmie do 765 pracowników" – czytamy dalej.

Zmiana struktury organizacyjnej, działającej od 1 sierpnia br. w spółce, wymusza rozpoczęcie procesu powtórnych, 20-dniowych konsultacji ze ZZ. Kryteria oraz zakres wyłączeń od zwolnień pozostają bez zmian w stosunku do ustaleń z czerwca br., podano także.

Grupa PKP Cargo jest wiodącym operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i jednym z liderów tego rynku na terenie Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

