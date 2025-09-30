W jakim stanie jest PKP Cargo? Nowe dane o finansach spółki

Zysk operacyjny wyniósł 75,1 mln zł wobec 366,4 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 65,4 mln zł wobec 114,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 893,3 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 1119,8 mln zł rok wcześniej.

Finanse PKP Cargo. Nowe dane

W I poł. 2025 r. spółka miała 17,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 453,1 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1821,2 mln zł w porównaniu z 2300,5 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 140,2 mln zł wobec 237 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W okresie 6 miesięcy 2025 r. wynik EBIT wyniósł 54,7 mln zł, tj. wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu 2024 r. o 517,9 mln zł. Najważniejsze odchylenia wpływające na wynik EBIT w okresie 6 miesięcy 2025 r. w porównaniu do 6 miesięcy 2024 roku zostały opisane poniżej:

– spadek przychodów z tytułu umów z klientami (w tym przede wszystkim przychodów z usług przewozowych i spedycji) był bezpośrednim efektem spadku przewiezionej masy oraz jednostkowych stawek przewozowych [...];

– spadek kosztów amortyzacji i odpisów z tytułu utraty wartości, będący głównie rezultatem utworzonych odpisów z tytuły utraty wartości w okresie 2024 roku oraz I półroczu 2025 roku, które skutkują obniżoną bazą środków trwałych podlegających amortyzacji;

– spadek kosztów zużycia energii trakcyjnej i paliwa trakcyjnego powiązany ze spadkiem pracy przewozowej;

– spadek kosztów usług dostępu do infrastruktury głównie w związku ze spadkiem pracy przewozowej;

– spadek kosztów usług transportowych (w tym zwłaszcza spedycji) powiązany głównie ze spadkiem pracy przewozowej;

– spadek kosztów świadczeń pracowniczych jako wynik restrukturyzacji Grupy oraz programu zwolnień z obowiązku świadczenia pracy przeprowadzonych w 2024 roku [...];

– spadek kosztów na pozycji pozostałe zmiany wynikał głównie ze spadku kosztów odsetek od zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań, spadku wartości czynszów i opłat za użytkowanie nieruchomości i taboru oraz spadku wartości sprzedanych materiałów i towarów" – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2025 r. wyniosła 43,4 mln zł wobec 402,7 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa PKP Cargo jest wiodącym operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i jednym z liderów tego rynku na terenie Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

