Duża inwestycja na Podlasiu. Tusk: Polska kolej, dla Polaków

– Łomża czekała 30 lat na połączenie kolejowe z Białymstokiem. Dziś możemy powiedzieć jasno: kolej wraca do Łomży – mówił premier Tusk na konferencji prasowej.

Szef rządu przekazał, że już w czerwcu przyszłego roku na tory wyjadą pierwsze pociągi. – To duża inwestycja realizowana przez polską firmę, będąca częścią wielkiego programu Nasza Kolej. To właśnie w Łomży widzimy repolonizację kolei – polska kolej w Polsce, dla Polaków, budowana przez polskie firmy – deklarował.

Tusk zapewniał, że nikt "nie zapomniał o Podlasiu". – Już niedługo w naszym kraju pojawią się nie tylko najszybsze pociągi na świecie – to stanie się faktem. Ale równie ważne jest, by w takich miastach jak Łomża mieszkańcy mieli realną możliwość podróżowania koleją – zapewniał.

Tusk podkreślił, że program "Nasza kolej" jest programem, z którego cała Polska będzie dumna i który ułatwi życie milionom obywateli.

– W kwietniu tego roku podpisaliśmy umowę, dzięki której Łomża wraca na kolejową mapę Polski. To kilkaset milionów złotych, które wspólnie z Polskimi Liniami Kolejowymi oraz Samorządem Województwa Podlaskiego inwestujemy w nową linię kolejową. Wszystko po to, aby jak najszybciej – po 30 latach – do Łomży wróciły połączenia pasażerskie – dodał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Z wypowiedzi ministra wynika, że w przyszłym roku na infrastrukturę przeznaczamy ponad 100 mld zł.

PKP ma kłopot. Wyrasta konkurencja z Czech

Czeski przewoźnik Leo Express ma coraz mocniejszą pozycję na polskim rynku kolejowym. Spółka uruchomi połączenie Warszawa-Kraków-Praga. Ceny biletów są naprawdę atrakcyjne.

Plany czeskiej spółki mogą oznaczać przełamanie monopolu PKP. Do tej pory pociąg Leo Express kursował jedynie między Krakowem a Pragą. Trasa zostanie jednak wydłużona po Warszawę, co stanowi prawdziwy przełom.

Jak podaje Radio Zet, przewoźnik oferują podróż nowoczesnymi pociągami Stadler Flirt. Pasażerowie mają do wybory kilka klas podróży, a także zapewniony dostęp do Wi-Fi.

