Polska firma przejmuje niemiecką spółkę. W grze miliony euro

Łączna wartość transakcji to maksymalnie 10,07 mln euro – podała spółka.

"Dla Grupy Recykl finalizacja transakcji będzie oznaczać bezpośrednio wejście na perspektywiczny i największy w Europie rynek niemiecki, ułatwi dotarcie do nowych klientów na ww. i innych rynkach zachodnich oraz będzie prowadzić do dalszego skalowania (po przejęciu litewskiej spółki APG wiosną br.) i umocnienia drugiej pozycji spółki w swojej branży w Europie. Ostateczne zamknięcie transakcji nabycia udziałów w HRV zakładane jest najpóźniej w II kwartale 2026 r." – czytamy w komunikacie.

Finalizacja umowy po spełnieniu warunków

Zawarcie umowy nastąpi po spełnieniu się określonych warunków zawieszających, które dotyczą usunięcia lub mitygacji przez sprzedających ryzyk dotyczących HRV stwierdzonych w toku badania due diligence.

"Zbliżamy się do finalizacji naszej drugiej strategicznej akwizycji poza Polską, tj. spółki HRV z siedzibą w niemieckim landzie Saksonia-Anhalt i zakładamy jej finalizację w ciągu najbliższych miesięcy. Transakcja przede wszystkim pozwoli nam bezpośrednio wejść na największy w Europie rynek zagospodarowania zużytych opon i ułatwi dotarcie do nowych klientów, zarówno w Niemczech jak i innych zachodnich rynkach. Operacyjnie model biznesowy HRV (w tym związany z systemem zbiórki opon) jest zbliżony do naszego, w związku z czym będzie on sprzyjać integracjom i synergiom. W aspekcie finansowym niemiecka spółka osiąga wyższe marże, co z kolei będzie wspierać naszą skonsolidowaną strukturę wyników i dalszy potencjał inwestycyjny grupy kapitałowej" – powiedział prezes Maciej Jasiewicz, cytowany w komunikacie.

Szacowane zaangażowanie Grupy Recykl w transakcję, z uwzględnieniem ewentualnego mechanizmu earn-out wynosi nie więcej niż 10,07 mln euro (bez ewentualnych korekt należności i zobowiązań). Część stała ceny płatna w dniu Ttransakcji wynosić ma 6,6 mln euro, pozostała kwota 3,47 mln euro płatna będzie po spełnieniu się określonych warunków finansowych do końca 2027 r.

Co przewidziano w ramach transakcji?

W ramach transakcji, jeden ze sprzedających nabędzie akcje emitenta, których wartość rynkowa w dniu ich nabycia będzie wynosić nie więcej niż 220 tys. euro. Sprzedający będzie uprawniony do nabycia nie więcej niż 10 434 akcji. Wszystkie akcje nabyte przez sprzedającego będą objęte umową lock-up na okres 12 miesięcy, podano również

HRV od prawie 30 lat zajmuje się zbiórką, odzyskiem oraz recyklingiem zużytych opon, a jej roczny przerób wynosi prawie 25 tys. ton. W 2024 r. HRV wypracowała ok. 4,46 mln euro przychodów ze sprzedaży przy ok. 1,17 mln euro zysku EBITDA i ok. 0,83 mln euro zysku netto.

Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

