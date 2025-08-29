PKP ma kłopot. Wyrasta konkurencja z Czech

Plany czeskiej spółki mogą oznaczać przełamanie monopolu PKP. Do tej pory pociąg Leo Express kursował jedynie między Krakowem a Pragą. Trasa zostanie jednak wydłużona po Warszawę, co stanowi prawdziwy przełom.

Jak podaje Radio Zet, przewoźnik oferują podróż nowoczesnymi pociągami Stadler Flirt. Pasażerowie mają do wybory kilka klas podróży, a także zapewniony dostęp do Wi-Fi.

Kiedy ruszy nowa trasa?

Składy Leo Express linii Warszawa-Kraków-Praga ruszą 1 marca 2026 roku. Pociąg ma kursować dwa razy dziennie, dzięki czemu połączenie stanie się jeszcze większym wyzwaniem dla krajowej konkurencji.

Czas przejazdu między Warszawą a Krakowem szacuje się na niecałe 3 godziny, a dokładnie 2 godziny i 52 minuty.

Atrakcyjna wydaje się również cena biletów. Za ulgowe na trasie Warszawa – Kraków podróżni zapłacą już 10 zł, natomiast za normalne – 16 zł.

Tak wygląda sytuacja PKP

PKP Intercity jest największym polskim operatorem kolejowym, obsługującym połączenia między głównymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi. W 2024 roku przewiozło ponad 78 milionów pasażerów, co stanowi wzrost o 15 proc. względem poprzedniego roku.

Firma oferuje cztery rodzaje pociągów: Twoje Linie Kolejowe (TLK), InterCity (IC), Express InterCity (EIC) oraz Express InterCity Premium (EIP), czyli Pendolino. Przewoźnik szacuje, że w bieżącym roku liczba pasażerów może wzrosnąć do 88 milionów, a do 2030 roku do 110 milionów.

Poważne kłopoty ma natomiast spółka PKP Cargo, odpowiedzialna za transport towarów. W poniedziałek ogłoszono rozpoczęcie zwolnień grupowych, które mają objąć do 765 pracowników do końca września. Przyczyną jest brak porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Związki nie zaakceptowały m.in. rezygnacji ze 100-procentowego wynagrodzenia w czasie choroby, dłuższych okresów wypowiedzenia oraz dodatków za pracę w niedziele i święta.

