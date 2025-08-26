Dworzec Warszawa Centralna zostanie zamknięty. Wiadomo, na jak długo

W dniach 8-16 listopada planowane jest zamknięcie przejazdu pociągów przez dworzec Warszawa Centralna. To efekt prac, które są częścią większego planu modernizacji linii średnicowej. Pociągi będą kierowane przez Warszawę Gdańską.

– Przejazd przez Warszawę Centralną zamkniemy na osiem dni na początku listopada. Uzupełnimy elementy infrastruktury pod wyższą przepustowość, w związku z planowaną przebudową linii średnicowej – zapowiedział wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

Modernizacja dworców w Warszawie

Dzięki modernizacji, pociągi będą mogły przejeżdżać na drugi tor i wracać do Warszawy Zachodniej, co będzie przydatne podczas remontu linii średnicowej oraz w sytuacjach awaryjnych. Obecnie taka możliwość nie istnieje.

Według planu PKP Polskich Linii Kolejowych, główne prace modernizacyjne warszawskiej linii średnicowej ruszą po zakończeniu modernizacji dworca Warszawa Wschodnia, czyli nie wcześniej niż w 2030 r. Szacowany koszt to około 4 mld zł.

Jak zauważył portal Życie Warszawy, Dworzec Centralny to jeden z największych dworców w Polsce pod względem liczby pasażerów. Zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego, wymiana pasażerska w ubiegłym roku wyniosła 20,04 mln osób.

Dworzec Gdański także jest objęty przebudową. Trwają tam prace związane z budową nowego przejścia oraz modernizacją peronów. Zakończenie zasadniczych prac oraz udostępnienie wszystkich peronów planowane jest w pierwszym kwartale przyszłego roku. Z kolei nowe przejście dostępne będzie w drugim kwartale 2026 r.

Remont Dworca Wschodniego ma się odbyć w latach 2027-2028. Pierwotnie zapowiadano rozpoczęcie prac już w 2025 r., później w 2026, jednak po zmianie władzy nowe kierownictwo PKP PLK zadecydowało o rozszerzeniu zakresu planowanego remontu linii średnicowej, co oznaczało konieczność wprowadzenia dużych zmian w już przygotowywanych projektach.

