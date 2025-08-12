Kryzys na polskich kolejach. Związki zawodowe w PKP Intercity grożą strajkiem

Pracownicy domagają się podniesienia pensji zasadniczej o 1000 zł brutto od 1 lipca 2025 roku. Jeśli do 13 sierpnia postulaty te nie zostaną spełnione, związki zapowiadają formalne rozpoczęcie sporu zbiorowego, który w konsekwencji może doprowadzić do strajku. Szef związku, Leszek Miętek, podkreślił, że brak porozumienia do połowy sierpnia oznacza rozpoczęcie rokowań w ramach sporu, które mogą zakończyć się protestem.

Miliony obsługiwanych pasażerów

PKP Intercity jest największym polskim operatorem kolejowym, obsługującym połączenia między głównymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi. W 2024 roku przewiozło ponad 78 milionów pasażerów, co stanowi wzrost o 15 proc. względem poprzedniego roku.

Firma oferuje cztery rodzaje pociągów: Twoje Linie Kolejowe (TLK), InterCity (IC), Express InterCity (EIC) oraz Express InterCity Premium (EIP), czyli Pendolino. Przewoźnik szacuje, że w bieżącym roku liczba pasażerów może wzrosnąć do 88 milionów, a do 2030 roku do 110 milionów.

PKP Cargo ma większe problemy

Problemy dotyczą także spółki PKP Cargo, odpowiedzialnej za transport towarów. W poniedziałek ogłoszono rozpoczęcie zwolnień grupowych, które mają objąć do 765 pracowników do końca września. Przyczyną jest brak porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Związki nie zaakceptowały m.in. rezygnacji ze 100-procentowego wynagrodzenia w czasie choroby, dłuższych okresów wypowiedzenia oraz dodatków za pracę w niedziele i święta.

W ramach restrukturyzacji trwa także proces sprzedaży wagonów, którego celem jest poprawa płynności finansowej spółki. Aktualnie trwa ocena formalna ofert, a kolejny etap – licytacja elektroniczna – zostanie ogłoszony po weryfikacji zgłoszeń. Sprzedaż udziałów spółki zależnej Cargotor została natomiast przesunięta na 30 września 2025 roku ze względu na kwestie proceduralne.

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak wyjaśnił, że od 2015 roku PKP Cargo utraciło ponad 40 proc. przewożonych towarów, co znacząco ogranicza możliwości zatrudnienia w spółce.

