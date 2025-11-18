Rezygnacja w PKP Cargo. "Przedłużająca się niepewność"

Skonieczna-Powałka podjęła decyzję o rezygnacji w związku z informacją o uzgodnieniu przez radę wierzycieli, spółkę oraz jej głównego akcjonariusza, akceptowanego przez wszystkie strony kandydata na zarządcę.

"W uzasadnieniu swojej rezygnacji zarządca, stwierdziła, że przedłużająca się niepewność dotycząca osoby zarządcy mogłaby niekorzystnie wpływać na przebieg postępowania sanacyjnego oraz rezultaty restrukturyzacji. Izabela Skonieczna-Powałka podkreśliła, że wszelkie decyzje na zajmowanym dotychczas stanowisku podejmowała zawsze dla dobra firmy, jej wierzycieli i pracowników, kierując się koniecznością zapewnienie stabilności oraz warunków umożliwiających dalsze, niezakłócone funkcjonowanie spółki" – czytamy w komunikacie.

Skonieczna-Powałka będzie pełnić obecną funkcję zarządcy do czasu rozpatrzenia powyższego wniosku przez sąd, podano także.

Restrukturyzacja PKP Cargo. Złożono kluczowy wniosek

Rada wierzycieli PKP Cargow restrukturyzacji złożyła do sędziego – komisarza wniosek o przedłużenie terminów na wyrażenie opinii w sprawie planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych.

Rada wskazała 31 stycznia 2026 r. jako termin, do którego jej członkowie będą mogli dokładnie przeanalizować przedstawione przez spółkę oraz zarządcę dokumenty, a tym samym sformułować ostateczną oraz uzasadnioną opinię, podała spółka.

Na początku października PKP Cargo informowało, że nie identyfikuje ryzyka braku akceptacji planu restrukturyzacji przez radę wierzycieli i spodziewa się, że zostanie zatwierdzony w tym roku. Czas na wydanie opinii mijał 15 listopada.

30 czerwca br. złożony został plan restrukturyzacyjny PKP Cargo, który przewiduje wdrożenie szeregu środków mających na celu przywrócenie rentowności spółki, zapewnienie jej długoterminowego rozwoju oraz odzyskanie zdolności do regulowania zobowiązań. Wdrożenie kluczowych inicjatyw restrukturyzacyjnych obejmuje okres od lipca 2025 roku do grudnia 2026 roku.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

