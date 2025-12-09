Senat zablokował kandydatkę prezydenta do Rady Fiskalnej

Rada Fiskalna ma rozpocząć swoją działalność 1 stycznia 2026 r. Jej głównym zadaniem będzie ocena prognoz makroekonomicznych wykorzystywanych na potrzeby ustawy budżetowej oraz średniookresowych planów budżetowo-strukturalnych, opiniowanie zgodności ustawy budżetowej z krajowymi i unijnymi regułami fiskalnymi, a także ocena spójności i efektywności krajowych ram budżetowych. Uruchomienie instytucji jest odpowiedzią na przepisy unijne, które zobowiązują państwa UE do posiadania niezależnych instytucji fiskalnych.

Pierwszy raz Rada Fiskalna będzie opiniowała projekt budżetu państwa na 2027 rok. Co do zasady, Rada będzie miała 14 dni na wydanie opinii. Minister Finansów będzie zobowiązany zastosować się do opinii Rady lub w ciągu 2 miesięcy wyjaśnić przyczyny niezastosowania się do niej.

Senat zatwierdził skład Rady Fiskalnej. Akceptację uzyskało sześciu kandydatów, jednak odrzucono propozycję powołania Barbary Brodowskiej-Mączki, zgłoszonej przez prezydenta. Barbara Brodowska-Mączka to była dyrektor generalna Kancelarii Prezydenta oraz wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów. Za jej kandydaturą głosowało 27 senatorów, przeciw było 39, a ośmiu wstrzymało się od głosu.

Rada Fiskalna. Jakie warunki muszą spełniać członkowie?

W skład Rady weszli: Wojciech Niemyski (wskazany przez prezesa NIK), Andrzej Torój (wskazany przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich), Marcin Wroński (kandydat strony pracowniczej w Radzie Dialogu Społecznego), Jacek Tomkiewicz (kandydat strony pracodawców w RDS) oraz Michał Bitner (kandydat strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego).

"Kandydaci na członków Rady muszą spełniać wysokie wymogi dotyczące niezależności i kompetencji: posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra, dysponować wieloletnim doświadczeniem w dziedzinach takich jak finanse publiczne czy makroekonomia oraz nie mogą w ciągu ostatnich 4 lat zajmować kierowniczych stanowisk państwowych, w tym samorządowych, ani prowadzić działalności lobbingowej. Wymagania dla Przewodniczącego Rady są odpowiednio wyższe" – informuje rządowy serwis gov.pl.

