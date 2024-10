Możesz zarobić więcej bez zbędnych formalności. Ważna zmiana już od przyszłego roku

Przypomnijmy, że działalność nierejestrowa to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Oznacza to, że takiej działalności nie trzeba zgłaszać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nawet jeśli spełnia ona wszelkie kluczowe cechy działalności gospodarczej, nie jest ona w ten sposób traktowana. Aby jednak tak było konieczne jest spełnienie podstawowego kryterium. Uzyskane z niej przychody nie mogą przekroczyć miesięcznie 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Działalność nierejestrowana. Od 2025 roku nowy limit

Kwota, którą można zarobić bez konieczności dopełnienia formalności związanych z rejestracją działalności jest więc ściśle powiązana z minimalnym wynagrodzeniem. Obecnie wynosi ona 4 300 zł, co oznacza, że limit przychodów z działalności nie wymagający rejestracji wynosi 3 225 zł. Taka kwota obowiązuje od lipca 2024 roku. Przez pierwsze półrocze było to 3181,50 zł.

Wszystko wskazuje na to, że limit znów wzroście od 1 stycznia 2025 roku. Zgodnie z zarządzeniem Rady Ministrów, od nowego roku płaca minimalna ma wynosić 4 666 zł. To zaś oznacza, że nowy limit wyniesie 3 499,50 zł miesięcznie.

W rocznym zestawieniu daje to kwotę 41 994 zł. Należy jednak pamiętać, że tyle maksymalnie obrotu można osiągnąć z działalności nierejestrowanej, ale nie przekraczając limitu każdego miesiąca.

Limit przychodów: Jak obliczyć? Co jeśli go przekroczymy?

Jeśli miesięczny limit przychodu zostanie przekroczony, taka działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą. Od momentu przekroczenia limitu jest zaledwie 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG.

W jaki sposób ustalić limit? "Do limitu przychodów uprawniających do prowadzenia działalności nierejestrowanej wliczasz przychody należne z danego miesiąca, wynikające z wystawionych rachunków lub faktur, nawet jeśli faktycznie ich nie otrzymałeś (klient jeszcze nie zapłacił za towar)" – czytamy na biznes.gov.pl. Jak podkreślono, do limitu nie wlicza się wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, czyli na przykład obniżek za uregulowanie płatności przed terminem.

