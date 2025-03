"Królowa" drożyzny. Kawa coraz droższa

Serwis Business Insider podał, że najpopularniejsza odmiana kawy – arabika – podrożała aż o 29 proc. od początku roku. "Tak gwałtownego wzrostu cen nie obserwowaliśmy od lat. Rynek zmienia się na naszych oczach i trzeba się na to przygotować" – komentuje Marcin Stradowski, Dyrektor Handlowy i Partner Foodcom S.A.

Skąd wypływa takie zjawisko? Jak opisuje BI, główną przyczyną wzrostu cen tego popularnego napoju są mniejsze zbiory ziaren kawy w Brazylii i Wietnamie To wpływa na małe zapasy oraz coraz wyższe koszty transportu i produkcji. "Susze i intensywne opady deszczu sprawiły, że tegoroczne zbiory są mniejsze o około 12 proc. w porównaniu z poprzednim sezonem. Brazylia jest największym producentem kawy na świecie, a Wietnam produkuje najwięcej robusty. Brazylijscy rolnicy, dotknięci jedną z najgorszych susz w historii, sprzedali niemal całą ubiegłoroczną produkcję na długo przed nowymi zbiorami. W ciągu ostatnich 14 miesięcy światowe ceny kawy wzrosły prawie dwukrotnie" – czytamy.

Ceny arabiki wzrosły o 70 proc. w 2024 roku i kolejne 20 proc. w 2025 roku, osiągając już rekordowe 4,30 dolara za funt 11 lutego. Robusta, używana głównie w kawach rozpuszczalnych, podrożała o 72 proc. w 2024 roku.

Wyjście do kawiarni coraz droższe

Wyższe ceny za kawę są widoczne nie tylko na sklepowych półkach, ale też podczas wizyt w kawiarni. Okazuje się, że popularna także w Polsce sieć kawiarniana Starbucks podniosła ceny dużej filiżanki kawy o 16 proc., do 3,85 dolara. Z kolei ceny kapsułek do ekspresów Nespresso płacą do 1,45 dolara za podstawową kapsułkę. Wcześniej jedna kapsułka kosztowała 1,3 dolara.

Business Iniser wskazuje na niepokojące zjawisko – "fake coffee". W Brazylii stwierdzono przypadki sprzedaży produktów kawopodobnych, które w rzeczywistości zawierają śladowe ilości prawdziwych ziaren. Resztę stanowią odpady po produkcji, pulpa roślinna i syntetyczne aromaty. "Coraz więcej palarni i producentów decyduje się na mieszanki z większym udziałem robusty, bo mimo wzrostów wciąż jest ona tańszą alternatywą dla arabiki" – wyjaśnia Stradowski.

Czytaj też:

Droższe święta? Za te produkty Polacy zapłacą więcejCzytaj też:

"Maślany armagedon". Cena może poszybować w górę na Wielkanoc