Śledzie kresowe

SIOSTRY GOTUJĄ Nieopodal Radziejowic, pod Warszawą w Kuklówce Radziejowickiej (to obok Kuklówki Zarzecznej, gdzie mieszkał i tworzył Józef Chełmoński), rozłożył się piękny dwór – ostoja polskości, stanica szlacheckiej tradycji.
Miejsce wypełnione po brzegi pamiątkami, historycznymi przedmiotami, meblami, książkami i wszystkim tym, co sprawia, że dom jest domem. Wnętrza wiernie odtwarzają dawny dwór kresowy, bo też sam budynek jest dokładnym odwzorowaniem dworu, który stał kiedyś na Kresach i należał do przodków dzisiejszej gospodyni. Mieści się w nim Muzeum Lwowa i Kresów, które każdy może odwiedzić. Gospodarze regularnie organizują spotkania artystyczne czy też prelekcje.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.