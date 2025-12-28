Śledzie kresowe

Miejsce wypełnione po brzegi pamiątkami, historycznymi przedmiotami, meblami, książkami i wszystkim tym, co sprawia, że dom jest domem. Wnętrza wiernie odtwarzają dawny dwór kresowy, bo też sam budynek jest dokładnym odwzorowaniem dworu, który stał kiedyś na Kresach i należał do przodków dzisiejszej gospodyni. Mieści się w nim Muzeum Lwowa i Kresów, które każdy może odwiedzić. Gospodarze regularnie organizują spotkania artystyczne czy też prelekcje.