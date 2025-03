"Odrażająca postawa". Czarnek o sprawie Mateckiego

Dariusz Matecki pojawił się w czwartek w Prokuraturze Krajowej z zamiarem złożenia zeznań. – Poinformowano nas, że prokurator nie ma czasu nas dzisiaj przyjąć, że musimy się na takie przesłuchanie umówić – oznajmił pełnomocnik polityka PiS, adwokat Kacper Stukan.

Jakie zarzuty ma usłyszeć Matecki?

Matecki ma usłyszeć sześć zarzutów, dotyczących m.in. "podjęcia działań w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej polegających na konsultowaniu z urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości warunków ofert stowarzyszeń Fidei Defensor oraz Przyjaciół Zdrowia przed formalnym złożeniem tych ofert w konkursie na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości", a także "podjęcia działań w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej, zmierzających do wskazania wbrew zasadom ogłoszonego konkursu określonych organizacji jako tych, które mają otrzymać dotację celową".

– Przyjechaliśmy do Prokuratury Krajowej. W moim wniosku aresztowym była informacja, że trzeba mnie aresztować, pozbawić wolności posła opozycji, dlatego że mogę uciec lub się ukrywać. W tej chwili nie mam już immunitetu, zrzekłem się immunitetu. Niczego się nie obawiam, bo nic złego nie zrobiłem. Chcę zeznawać. Pytanie, dlaczego prokurator Woźniak, szef drugiego zespołu Prokuratury Krajowej nie chce postawić mi zarzutów, skoro uważa, że mogę uciec z kraju, że mogę się gdzieś schować? Ma posła opozycji u siebie, a mówi, że ma jakieś inne czynności i nie chce mnie przesłuchać. Zostawiam to państwu do oceny – powiedział Matecki w nagraniu, które opublikował na platformie X.

Sejm zgodził się na zatrzymanie posła PiS

Z kolei Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Dariusza Mateckiego.

"Za" głosowało 240 posłów, przeciw było 199, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wniosek o uchylenie politykowi PiS immunitetu wpłynął do Sejmu pod koniec lutego.

Czarnek o sprawie Mateckiego: Samo się na was zemści

Do sytuacji Dariusza Mateckiego odniósł się w mediach społecznościowych inny poseł PiS, Przemysław Czarnek.

"Darek Matecki cały dzień prosi prokuraturę, żeby go przesłuchała. Nic z tego. Prosił później na antenie Telewizji Republika. I dalej nic z tego. Więc czeka dalej..." – napisał na portalu X były minister edukacji i nauki.

"Odrażająca postawa posłów Koalicji 13 Grudnia, ścigających posła, który obalił wszystkie absurdalne zarzuty skompromitowanej pseudo prokuratury, SAMO SIĘ NA WAS ZEMŚCI" – dodał polityk.

