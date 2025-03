Polacy gotowi na wojnę? Generał nie ma wątpliwości

Napięta sytuacja międzynarodowa skłania do stawiania pytań o stan bezpieczeństwa. Sprawa zwraca szczególną uwagę w Europie, ze względu na zmianę podejścia Stanów Zjednoczonych do przeznaczania środków na obronność w regionie.

Gen. Pacek: Polacy są gotowi, że konflikt jest możliwy

– Sytuacja w Ukrainie spowodowała, że społeczeństwo polskie obawia się wojny i to bardzo zmieniło podejście Polaków. Myślę, że pod względem mentalnym Polacy są w dużym stopniu przygotowani do tego, że taki konflikt jest możliwy – powiedział Radiu Zet gen. Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego i wykładowca akademicki.

Jak zaznaczył wojskowy, "Ukraina oswoiła nas z możliwością rozszerzenia konfliktu z Rosją na inne państwa". – Również intensywny przekaz medialny podający codziennie informacje o tym, co dzieje się w Ukrainie bardzo mocno rozwinął gotowość Polaków do wystąpienia sytuacji podobnej w Polsce – podkreślił gen. Pacek.

Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego stwierdził, że armia i rezerwiści są "coraz lepiej przygotowywani". – Organizowane jest dużo ćwiczeń i szkoleń. Jeżeli chodzi o przygotowanie społeczeństwa cywilnego na wojnę, to myślę, że mamy jeszcze wiele do zrobienia. Nie możemy z zadowoleniem powiedzieć: Tak, Polacy są przygotowani. Jednak wchodzi w życie ustawa o obronie cywilnej i wiele innych aktów niższego rzędu, które należą do tego pakietu przygotowań na wojnę – powiedział ekspert.

Wojna? "Przygotowanie mentalne już nastąpiło"

Wojskowy podkreśla, że "cywil na wojnie musi być przygotowany do tego, aby przetrwał i był gotowy do wypełnienia zadań, jakie powierza mu państwo".

– W tym obszarze mamy jeszcze wiele do zrobienia zarówno w sferze edukacji, jak i w sferze przygotowania materialnego. Od połowy lat 90. nastąpiła wyraźna luka w zakresie intensywności działań pod tym względem – przyznał gen. Pacek.

– Nie można mówić o całkowitym przygotowaniu do wojny, ale znaczne przygotowanie mentalne już nastąpiło – oswojenie z problemem wojny i z możliwością jej eskalacji – podkreślił.

Czytaj też:

Europa bez szans w starciu z Rosją? Generał ostrzegaCzytaj też:

Duda chce natychmiastowych działań. Stanowcza deklaracja