Rozmowy USA‑Ukraina. Podano skład delegacji, termin i miejsce

W środę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do doniesień o negocjacjach na linii Kijów-Waszyngton. Ukraiński przywódca podkreślił, że rozmowy mają na celu przygotowanie kolejnego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

– Każdy widzi, jak szybko rozwijają się wydarzenia dyplomatyczne. Dzisiaj zespoły z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych rozpoczęły prace nad spotkaniem – oświadczył Zełenski. – Jest pozytywny ruch. Mamy nadzieję na pozytywny wynik w przyszłym tygodniu – dodał.

Negocjacje USA-Ukraina. Szczegóły

Przedstawiciele USA i Ukrainy mają się spotkać w przyszłym tygodniu w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie. "Sekretarz stanu USA Marco Rubio, specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff i doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz wyruszą we wtorek do Rijadu na spotkanie z ukraińską delegacją. Będzie ona reprezentowana przez między innymi szefa biura prezydenta Ukrainy Andrija Jermaka" – poinformowała dziennikarka stacji Fox News Jacqui Heinrich.

Z kolei według doniesień serwisu Axios, spotkanie ma się odbyć w środę.

Awantura w Białym Domu

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył 28 lutego do Białego Domu na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, które zakończyło się awanturą. Podczas rozmowy w Gabinecie Owalnym doszło do kłótni między Zełenskim a Trumpem i wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych J.D. Vance'em. Amerykańscy przywódcy zarzucali prezydentowi Ukrainy, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że "igra z III wojną światową".

Po spotkaniu Trump napisał na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że Zełenski "nie jest gotowy na pokój" i że "nie uszanował" Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że ukraiński przywódca "może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój". Prezydent Ukrainy przyznał, że jego spotkanie z Trumpem w Białym Domu "nie przebiegło zgodnie z planem". "Szkoda, że tak się stało. Nadszedł czas, aby wszystko naprawić. Chcielibyśmy konstruktywnej współpracy i komunikacji w przyszłości" – napisał na platformie X.

