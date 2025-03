Biały Dom dementuje rewelacje Reutersa: Kolejne fake newsy

Biały Dom zdementował medialne doniesienia jakoby USA miały odebrać statusu uchodźców Ukraińcom, którzy przyjechali do USA w trakcie wojny z Rosją. Z informacji wynika jednak, że taka decyzja nie jest wykluczona.

USA: Kolejne fake newsy agencji Reuters

Rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt napisała: "To kolejne fake newsy agencji Reuters, bazujące na anonimowych źródłach, które nie mają pojęcia, o czym mówią. Prawda: w tej chwili nie podjęto jeszcze żadnej decyzji" – napisała na platformie X.

Reuters napisał, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa planuje cofnąć tymczasowy status prawny około 240 tys. Ukraińców, którzy uciekli przed konfliktem z Rosją. Amerykańska agencja powołała się na wysokiego rangą urzędnika administracji Donalda Trumpa i trzy tzw. źródła zaznajomione ze sprawą. W artykule twierdzono, że osoby te zostaną przekazane na szybką ścieżkę deportacyjną.

Według Reutersa planowane cofnięcie ochrony dla Ukraińców było w toku, zanim Zełenski publicznie wdał się w spór z prezydentem Trumpem w zeszłym tygodniu. Jest to część szerszych działań administracji mających na celu pozbawienie statusu prawnego ponad 1,8 miliona migrantów, którym zezwolono na wjazd do USA w ramach tymczasowych programów zwolnień warunkowych ze względów humanitarnych, uruchomionych za administracji Joe Bidena, napisała agencja.

Rzecznik Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA Tricia McLaughlin podała, że departament nie ma w tej chwili żadnych informacji na ten temat, a Biały Dom i ambasada Ukrainy komentują sprawy.

Dzięki Trumpowi deportują nielegalnych imigrantów

W USA trwa szeroko zakrojona operacja deportacji nielegalnych imigrantów do krajów ich pochodzenia. Ze względu na kilkuletni napór wysyłanych do Stanów cudzoziemców Trump pierwszego dnia prezydentury ogłosił stan wyjątkowy na południowej granicy. Umożliwił wysłanie tam sił zbrojnych, a także przywrócił politykę odsyłania do Meksyku osób obiegających się o azyl. Prezydent USA podpisał rozporządzenie wykonawcze kończące finansowanie nielegalnych imigrantów z podatków.

