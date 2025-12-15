Sensacyjne odkrycie krakowskich naukowców. Przełom w leczeniu raka jelita grubego?

Rak jelita gruba to jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów w Polsce. Co roku chorobę tę wykrywa się u około 18 tysięcy Polaków, a liczba zachorowań systematycznie rośnie.

"Więcej niż zalążek leku"

Nowy związek chemiczny, oznaczony jako DK-AT390HCl, został opracowany przez zespół badaczy z Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. W badaniach przedklinicznych wykazał on wysoką skuteczność w niszczeniu komórek raka jelita grubego, przy jednoczesnym minimalnym wpływie na zdrowe tkanki. – Mamy więcej niż zalążek leku. To wczesna wersja działającego systemu terapeutycznego – podkreśla dr inż. Damian Kułaga, lider zespołu badawczego.

DK-AT390HCl powstał w wyniku badań nad pochodnymi tryptaminy wzbogaconymi o struktury triazyny i pirymidyny. Choć początkowo testowany był na komórkach raka piersi, to właśnie w przypadku raka jelita grubego przyniósł najbardziej obiecujące rezultaty. Badania wykazały, że cząsteczka niemal nie uszkadza zdrowych komórek, a jednocześnie bardzo silnie oddziałuje na komórki nowotworowe. Mechanizm działania związku polega na hamowaniu autofagii, czyli procesu umożliwiającego komórkom nowotworowym przetrwanie w niesprzyjających warunkach, m.in. podczas chemioterapii.

Konieczne dalsze badania

O znaczeniu odkrycia świadczy fakt, że zostało ono objęte czterema patentami oraz dwoma zgłoszeniami patentowymi, a projekt figuruje w oficjalnych bazach i raportach instytucji finansujących badania naukowe. Naukowcy dysponują już wstępnym profilem bezpieczeństwa in vivo, który na obecnym etapie oceniany jest jako obiecujący. Kolejnym krokiem mają być dalsze badania przedkliniczne, w tym testy na ludzkich tkankach. Zespół rozważa również współpracę z firmą farmaceutyczną, co mogłoby przyspieszyć przejście do kolejnych etapów rozwoju terapii.

Eksperci podkreślają, że droga od odkrycia laboratoryjnego do zastosowania klinicznego jest długa i wymaga wielu badań. Jednak przy skali zachorowań na raka jelita grubego w Polsce każda innowacja o potwierdzonym potencjale terapeutycznym stanowi realną nadzieję dla tysięcy pacjentów i ich rodzin. Rak jelita grubego należy obecnie do najczęstszych nowotworów złośliwych w Polsce – jest trzecim najczęściej diagnozowanym nowotworem u mężczyzn i drugim u kobiet. Rocznie chorobę rozpoznaje się u około 10 tysięcy mężczyzn i 8 tysięcy kobiet, głównie po 60. roku życia, choć lekarze odnotowują także wzrost zachorowań wśród młodszych pacjentów.

