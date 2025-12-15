Dziennikarz TVN: Oskarżenie o gwałt zniszczyło moje życie

Dziennikarze TVN Turbo, Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk, w lipcu usłyszeli zarzuty ws. przestępstwa seksualnego. Prokuratura oskarżała ich o to, że wykorzystując upojenie alkoholem dwóch kobiet, doprowadzili je do obcowania płciowego, a także do podania się innej czynności seksualnej. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu. Prezenterzy wydali szybko oświadczenie, w którym podkreślali swoją niewinność. Tymczasem TVN Warner Bros. Discovery zdecydował zawiesić z nimi współpracę do czasu wyjaśnienia sprawy. Podobne kroki podjęła Grupa ZPR Media, właściciel stacji radiowej Eska Rock, gdzie Adam Kornacki regularnie występował.

W poniedziałek 15 grudnia zapadł wyrok. Zarówno Adam Kornacki, jak i Patryk Mikiciuk zostali uniewinnieni.

Kornacki: Te bzdury zniszczyły mi życie

Teraz Kornacki opublikował nagranie, w którym komentuje całą sytuację. – To właśnie dzisiaj jest ten dzień, w którym Sąd Okręgowy w Katowicach uniewinnił mnie ze wszystkich zarzutów, które zostały mi postawione przez prokuraturę w październiku 2024 roku. Nie było ani jednego argumentu za tym, żeby jakikolwiek zarzut został utrzymany. Ja jestem niezmiernie szczęśliwy, że te wszystkie kłamstwa, te wszystkie brednie, które zostały napisane w akcie oskarżenia zostały teraz rozwiane – mówi dziennikarz.

Jednocześnie Kornacki podkreśla, że oskarżenie zniszczyło mu życie. Wyraził również wdzięczność dla osób, które w niego nie zwątpiły.

– Te brednie zniszczyły mnie, zniszczyły moje życie i osobiste, i rodzinne, i zawodowe, i liczę na to, że teraz wszyscy razem, wspólnie z moją rodziną wygrzebiemy się z tego i że po prostu będzie dobrze. Pozdrawiam Was wszystkich bez wyjątku. I tych, którzy wierzyli we mnie od początku do końca i tych, którzy troszkę zaczynali we mnie wątpić. Jest uniewinnienie, idziemy do przodu – mówił.

