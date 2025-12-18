Ważny moment polskiej armii. Ambasador USA: Nikt nie będzie mógł zadzierać już z Polską

W czwartek wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w towarzystwie m.in. ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Thomasa Rose'a wziął udział w uroczystości ogłoszenia pełnej gotowości operacyjnej 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej do włączenia w narodowy oraz w sojuszniczy system obrony powietrznej. W trakcie swojego przemówienia szef MON powiedział, że to "historyczny moment".

– Przed chwilą odebrałem meldunek o pełnej gotowości systemu Patriot w 3. Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej, w 37. Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej, który tymi bateriami zarządza. To realizacja programu "Wisła", zintegrowanej obrony powietrznej przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, przeciwdronowej. To wielki moment dla nas wszystkich, cieszę się z obecności naszego najważniejszego sojusznika, pana ambasadora Rose'a – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Amerykański ambasador powiedział z kolei, że od tego momentu Warszawa staje się pierwszym miastem na świecie "w pełni chronionym przez zintegrowany system dowodzenia obroną przeciwlotniczą z użyciem baterii Patriot".

– Dzisiaj Polska uczyniła krok widoczny dla świata. Widzą go wasi przyjaciele i widzą go wasi wrogowie. Nikt nie będzie mógł zadzierać już z Polską, a jeżeli tak, zrobi, to będzie oznaczało głupotę. Na tym polega partnerstwo – stwierdził Rose.

Patrioty w Polsce

Niemiecka Bundeswehra w najbliższych dniach wycofa swoje systemy obrony przeciwlotniczej Patriot z Polski. Około 200 żołnierzy Bundeswehry, którzy brali udział w misji, będzie mogło spędzić święta Bożego Narodzenia "znowu w ojczyźnie, ze swoimi rodzinami" – stwierdzono w komunikacie.

W Polsce stacjonują dwie baterie Patriot. System ten jest przeznaczony do zwalczania rakiet balistycznych, załogowych i bezzałogowych statków powietrznych oraz pocisków manewrujących. Bundeswehra wskazuje, że jego zasięg wynosi 68 kilometrów, a jednocześnie może zwalczać do pięciu celów.

Misja dywizjonu rakiet przeciwlotniczych nr 1 rozpoczęła się w styczniu br. Uczestniczyły w niej jednostki stacjonujące w Szlezwiku-Holsztynie i Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

