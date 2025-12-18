Coraz więcej organizacji pozarządowych. Rosną ich przychody

Najliczniejszą grupę stanowiły typowe stowarzyszenia i organizacje społeczne (29,0 proc.), następnie fundacje (19,8 proc.) oraz stowarzyszenia sportowe (17,8 proc.). Znaczący udział miały także koła gospodyń wiejskich (15,3 proc.) oraz ochotnicze straże pożarne (13,1 proc.).

"W 2024 r. przychody organizacji pozarządowych wyniosły 57,5 mld zł (o 12,7 proc. więcej niż w 2023 r.). Dwie największe grupy podmiotów – typowe stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz fundacje – osiągnęły łącznie 41,6 mld zł, co stanowiło 72,4 proc. całkowitej wartości przychodów organizacji pozarządowych. Średni przychód jednej organizacji pozarządowej wyniósł 508,4 tys. zł. Najwyższą średnią wartość przychodów odnotowano w społecznych podmiotach wyznaniowych – 3 390,8 tys. zł, a najniższą w kołach gospodyń wiejskich – 17 tys. zł" – czytamy w komunikacie.

Środki publiczne głównym źródłem utrzymania

Ponad połowa przychodów (60,5 proc.) organizacji pozarządowych pochodziła ze źródeł nierynkowych. W ramach tej kategorii dominowały środki publiczne, które stanowiły 45,7 proc. ogółu przychodów, w tym dotacje z administracji samorządowej – 22,6 proc. Udział przychodów ze źródeł rynkowych wyniósł 32,4 proc., z czego 18,9 proc. pochodziło z odpłatnej działalności statutowej, a 11 proc. – z działalności gospodarczej. Składki członkowskie oraz inne formy finansowania stanowiły łącznie 7,1 proc. przychodów organizacji pozarządowych.

GUS wskazał również, że organizacje pozarządowe prowadziły zróżnicowaną i wszechstronną działalność. W 2024 r. największy odsetek organizacji działał w obszarze sportu, turystyki, rekreacji, hobby. Relatywnie wysoki był udział organizacji działających w obszarze kultury i sztuki, ratownictwa oraz rozwoju lokalnego w wymiarze społecznym i ekonomicznym.

Na koniec 2024 r. organizacje pozarządowe zrzeszały łącznie 7,6 mln osób fizycznych, tj. o 4,9 proc. więcej niż w 2022 r.