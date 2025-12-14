Gorzkie słowa Bosaka. "Oszukiwano nas tak od samego początku"

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało w mijającym tygodniu, że trwają prace nad przekazaniem Ukrainie poradzieckich samolotów MiG-29 z polskich zasobów w zamian za technologie dronowe.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że polskim MiG-29 kończą się resursy, czyli okresy, w których można zagwarantować bezpieczne i sprawne wykorzystywanie danego sprzętu. Oznacza to, ze MiG-i nie będą już uczestniczyć w działaniach operacyjnych polskiego lotnictwa.

MiG-29 dla Ukrainy. Nawrocki nic nie wiedział?

Prezydent Karol Nawrocki powiedział w czwartek podczas wizyty na Łotwie, że nie trafiła do niego oficjalna informacja na temat potencjalnego przekazania samolotów Ukrainie. Zaznaczył, że jeszcze tego samego dnia potwierdził informację w BBN.

– Jestem spokojny, że z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem to wyjaśnimy i dojdziemy w tej kwestii do porozumienia, ale tutaj moi współpracownicy mieli rację: nie dostałem oficjalnej informacji o tego typu działaniach i o przekazaniu MiG-ów Ukrainie – podkreślił Karol Nawrocki.

Bosak nie ma złudzeń. "Oszukiwano nas od samego początku"

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji, komentując sprawę w Polsat News podkreślił, że „nie wierzy, że za te MiG-i dostaniemy cokolwiek w zamian, że są jakieś transakcje związane”. – Oszukiwano nas tak od samego początku – ocenił.

Wpis szefa MSZ. Polityk Konfederacji krytykuje Sikorskiego

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski napisał na platformie X: „Oświadczam, że Prezydent RP nie tylko wiedział o planie przekazania walczącej Ukrainie myśliwców MiG-29, ale że blisko i owocnie współpracowaliśmy, aby do decyzji przekonać Sztab Generalny Wojska Polskiego. Czyż nie, Andrzeju Dudzie?”.

Krzysztof Bosak podkreślił, że jest dla niego oczywiste, że „obecny prezydent jest bardziej sceptycznie nastawiony do Ukrainy niż poprzedni i że w związku z tym starano się ukryć przed nim dalsze rozbrajanie sił zbrojnych i przekazywanie czynnego uzbrojenia zdolnego do walki państwu, które prowadzi wobec nas politykę nieprzychylną i które nie jest w stanie nawet zrobić symbolicznego gestu w sprawie odblokowania ekshumacji”.

– Moim zdaniem minister Sikorski trolluje w tym tweecie. (…) Próbuje rozgrywać dwóch prezydentów przeciwko sobie, pokazując, że współpracowali na rzecz przekazywania uzbrojenia z sił zbrojnych na Ukrainę z poprzednim prezydentem, ale nie pisze tego wprost, to jest element trollowania– dodał wicemarszałek Sejmu.

