Nawrocki nie wiedział o ważnej decyzji MON? "Apeluję o opamiętanie"

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że trwają prace nad przekazaniem Ukrainie poradzieckich samolotów MiG-29 z polskich zasobów w zamian za technologie dronowe.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że polskim MiG-29 kończą się resursy, czyli okresy, w których można zagwarantować bezpieczne i sprawne wykorzystywanie danego sprzętu. Oznacza to, ze MiG-i nie będą już uczestniczyć w działaniach operacyjnych polskiego lotnictwa.

MiG-29 dla Ukrainy. Czy to dobra decyzja?

Marcin Ociepa, były wiceszef MON, poseł PiS, pytany przez DoRzeczy.pl o to, czy decyzja o przekazaniu MiG-29 na Ukrainę jest dobrą decyzją, odpowiedział, że „każdy strącony rosyjski samolot, to o jeden mniej który będzie mógł naruszać przestrzeń powietrzną Polski”.

– Lepiej żeby je naszymi MiG-ami strącali ukraińscy piloci, niż polscy na polskim niebie – dodał.

Podkreślił jednak, że „konieczna jest jednak wzajemność ze strony ukraińskiej w postaci, którą powinien uzgodnić polski MON i MSZ”.

Nawrocki nie wiedział o decyzji MON

Prezydent Karol Nawrocki powiedział w czwartek podczas wizyty na Łotwie, że nie trafiła do niego oficjalna informacja na temat potencjalnego przekazania samolotów Ukrainie. Zaznaczył, że jeszcze tego samego dnia potwierdził informację w BBN.

– Jestem spokojny, że z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem to wyjaśnimy i dojdziemy w tej kwestii do porozumienia, ale tutaj moi współpracownicy mieli rację: nie dostałem oficjalnej informacji o tego typu działaniach i o przekazaniu MiG-ów Ukrainie – podkreślił Karol Nawrocki.

Marcin Ociepa pytany o zamieszanie w komunikacji między MON a prezydentem, odpowiedział, że „do rządu apeluję o opamiętanie i pilne zejście ze ścieżki wojennej z demokratycznie wybranych prezydentem”. – Nie powinno być żadnej donacji sprzętowej bez jego zgody, tak jak nie będzie szacunku wobec Polski i jej instytucji, jeśli sami siebie nie będziemy szanować – dodał.

