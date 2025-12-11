Prezydent odcięty od informacji? Chodzi o MIGi dla Ukrainy

Sztab Generalny Wojska Polskiego potwierdził, że trwają rozmowy o przekazaniu Ukrainie polskich myśliwców MiG-29, które zbliżają się do końca resursów. "Przekazywanie samolotów związane jest z osiąganiem przez nie docelowych resursów eksploatacyjnych oraz brakiem perspektywy ich dalszej modernizacji w Siłach Zbrojnych RP” – czytamy w komunikacie.

W zamian Kijów miałby przekazać Polsce technologie dronowe i rakietowe. "Informujemy równocześnie, że finalna decyzja jeszcze nie zapadła. Donacja samolotów będzie elementem sojuszniczej polityki wsparcia Ukrainy oraz utrzymania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Zadania wycofywanych ze służby samolotów MIG-29 będą realizowane przez samoloty F-16 oraz FA-50. Jednocześnie w związku z przekazaniem samolotów prowadzone są rozmowy ze stroną ukraińską w zakresie udostępnienia Polsce wybranych technologii dronowych i rakietowych. Celem jest nie tylko rekompensata sprzętowa, ale przede wszystkim pozyskanie i wspólne rozwijanie nowych kompetencji obronnych i przemysłowych" – wskazuje Sztab.

Nawrocki: Nie dostałem oficjalnej informacji

O sprawę przekazania polskiego sprzętu wojskowego pytany był prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa stwierdziła jednak, że nie posiada informacji na ten temat.

- Tutaj musiało się wkraść jakieś nieporozumienie, ja takiej informacji nie miałem - powiedział Karol Nawrocki na konferencji prasowej z prezydentem Łotwy w Rydze.

Nawrocki dodał, że potwierdzał to jeszcze dzisiaj w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. – Taka informacja do mnie nie trafiła, ale jestem spokojny, że z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem to wyjaśnimy i dojdziemy w tej kwestii do porozumienia, ale tutaj moi współpracownicy mieli rację, nie dostałem oficjalnej informacji o tego typu działaniach i o przekazaniu MiG-ów Ukrainie – wskazał.

