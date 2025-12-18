"Nie widzę lepszego rozwiązania". Kanclerz Niemiec ogłosił decyzję

Merz podkreślił po przybyciu do Brukseli na szczyt unijnych przywódców w czwartek (18 grudnia), że chce, aby zamrożone rosyjskie aktywa zostały wykorzystane do wsparcia Ukrainy.

– Nie widzę lepszego rozwiązania. Mam wrażenie, że możemy dojść do porozumienia. Rozumiem obawy niektórych państw członkowskich, zwłaszcza rządu belgijskiego. Mam jednak nadzieję, że uda nam się wspólnie rozwiązać te problemy i wspólnie podążać ścieżką, która będzie sygnałem dla Rosji o sile i determinacji UE – argumentował niemiecki kanclerz.

Szczyt UE. Unijni przywódcy zdecydują ws. pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy

Komisja Europejska planuje skierować zamrożone w Belgii aktywa rosyjskiego banku centralnego na nieoprocentowaną linię kredytową dla Ukrainy. Spłata pożyczki miałaby nastąpić dopiero po tym, jak Moskwa zgodzi się zrekompensować szkody spowodowane wojną, co w praktyce jest bardzo mało prawdopodobne.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen powiedziała w czwartek, że szczyt UE powinien wybrać jedną z dwóch opcji finansowania Ukrainy: z długu zaciągniętego przez Unię lub z pożyczki reparacyjnej.

Wspomniała o stanowisku premiera Belgii Barta de Wevera, który obawia się lustrzanej odpowiedzi ze strony Rosji. Moskwa nazywa plany KE "kradzieżą". – Zgadzam się, że jeśli zatwierdzimy pożyczkę reparacyjną, ryzyko powinno być podzielone między wszystkich – wskazała szefowa Komisji. Według niej, ostateczna decyzja powinna zostać podjęta na czwartkowym szczycie.

Belgia, Węgry i Czechy mówią "nie". Tusk: Albo pieniądze dziś, albo krew jutro

Ponieważ większość z około 185 mld euro zamrożonych aktywów Rosji znajduje się w Euroclear w Brukseli, Belgia ma decydujący głos i od początku negocjacji domaga się gwarancji chroniących ją przed odwetem Moskwy i potencjalnymi wielomiliardowymi stratami.

Przeciwko finansowaniu Ukrainy z rosyjskich pieniędzy głośno opowiadają się premierzy Węgier i Czech, Viktor Orban i Andrej Babisz.

Polski premier Donald Tusk powiedział po przybyciu do Brukseli: – Stoimy przed prostym wyborem: albo pieniądze dziś, albo krew jutro. Nie mówię tylko o Ukrainie, mówię o Europie.

Czytaj też:

Von der Leyen: Są dwie opcje. Szczyt UE zdecyduje dzisiajCzytaj też:

"Premier Belgii ma rację, nie powinniśmy tego robić". Orban ostrzega