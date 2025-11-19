Imigrant zgwałcił starszą, niepełnosprawną kobietę. Nakręcił to smartfonem

Algierczyk został oskarżony o zgwałcenie 66-letniej kobiety. Z ustaleń śledczych wynika, że uzbrojony w nóż imigrant włamał się do jej mieszkania w Stendal w środkowej części Niemiec, a swój czyn w znaczącej części nakręcił za pomocą telefonu komórkowego. Atak miał miejsce w lutym 2025 roku.

Imigrant z Algierii oskarżony o gwałt na starszej, niepełnosprawnej kobiecie

Mężczyzna przebywał w mieszkaniu ofiary kilka godzin. Ze względu na niepełnosprawność ruchową kobieta nie miała praktycznie żadnych możliwości samoobrony. W pewnym momencie udało jej się jednak wezwać pomoc, wobec czego sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Prokuratorzy twierdzą, że cudzoziemiec już przed napaścią był dobrze znany policji. W toku postępowania karnego ustalono, że Algierski migrant nie ma stałego miejsca zamieszkania, ma natomiast długą kartotekę kryminalną. Zarzuty za inne przestępstwo postawiono mu w Bielefeld.

Co ciekawe, rozprawa mężczyzny przed sądem w Stendal, która została zaplanowana na środę ubiegłego tygodnia, została przełożona, ponieważ sędzia przybył na rozprawę, będąc pod wpływem alkoholu. Sędziego ukarano grzywną, a rozprawa została wyznaczona na inny termin.

Przemoc seksualna wobec kobiet

W Niemczech na przemoc seksualną ze strony migrantów najbardziej narażone są młode kobiety, jednak dopuszczanie się tego rodzaju czynów wobec starszych kobiet nie jest całkowitą rzadkością. Remix News podaje przykłady. Przywołamy dwa. W ubiegłym roku syryjski migrant dokonał napaści seksualnej na 78-letnią kobietę. Został wypuszczony na wolność i już następnego dnia zgwałcił 23-latkę. Inny przypadek – również z zeszłego roku – migrant zgwałcił dwie starsze kobiety w szpitalu, a przed organami ścigania usiłował tłumaczyć, że został do tego zmuszony, ponieważ "nie miał dziewczyny".

