Taniec pod wulkanem

Amor vincit omnia – stwierdził Wergiliusz, a za nim powtarzały to kłamstwo legiony pięknoduchów.
Poeci notorycznie odrywają się od ziemi, taka ich natura, jednak ludzie dorośli – tacy jak Jennifer i Fernando – nie są już nastolatkami. Powinni zatem zdawać sobie sprawę z konsekwencji ulegania iluzjom. Ich związek to mezalians, i to do kwadratu.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
