Uwaga! Rząd rozpoczyna pracę nad ograniczeniem ochrony chrześcijan

Cenzura pod pretekstem walki z antysemityzmem

W najbliższych dniach rząd Donalda Tuska ma przyjąć „Krajową Strategię przeciwdziałania antysemityzmowi i wspierania życia żydowskiego na lata 2025-2030”, wdrażającą dokument UE o tym samym tytule. Dziesiątki polityków i publicystów wypowiadało się na temat dokumentu w oparciu o opublikowane przez rząd założenia. Nam nie wypadało zabierać głosu przed poznaniem całego projektu. Po dwóch tygodniach eksperci Instytutu Ordo Iuris wydobyli z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pełen tekst niepublikowanej dotąd „strategii”.

O ile wspieranie życia religijnego obywateli Rzeczypospolitej nie powinno nigdy budzić zastrzeżeń, to ten dokument ma całkowicie inne cele. Antysemityzm został przez rząd potraktowany jako pretekst. Prawdziwym celem strategii jest skoordynowanie polityki karnej, cenzury i dyskryminacji środowisk patriotycznych. Co więcej, wylewanie krokodylich łez nad jedną wspólnotą religijną, podczas gdy decyzjami rządu „piłuje się chrześcijan”, odmawiając im edukacji religijnej w szkołach i rugując chrześcijańską tożsamość z przestrzeni publicznej – zakrawa na ponury żart dyktatora.

Strategia ma charakter niezwykle kompleksowy i zakłada systemowe zmiany prawne, dotyczące policji, prokuratury, sądów i samorządów, monitorowania mediów, szkół, instytucji kultury oraz wdrażanie mechanizmów intensywnego wspierania organizacji pozarządowych. W rządowej uchwale jest mowa o uprzywilejowanym traktowaniu przestępstw o charakterze antysemickim poprzez odrębne procedury ścigania, szerokie kampanie społeczne na temat zjawiska antysemityzmu, edukowanie polityków i urzędników. Szczególne zaniepokojenie budzi skierowana do całego aparatu państwa dyrektywa monitorowania grup skrajnych dopuszczających się przestępstw o charakterze antysemickim, a także wdrożenie mechanizmów monitoringu wszystkich mediów.

Cały dokument opublikowaliśmy na naszych stronach, a już niebawem opublikujemy jego poszerzoną analizę. Skoro strategii nie chciał udostępnić rząd, to zrobi to Ordo Iuris! Nasi eksperci będą uważnie monitorować wdrażanie strategii. Będziemy interweniować w sprawie każdego projektu ustawy realizującego strategię, który będzie zagrożeniem dla wolności słowa, sumienia i wyznania lub będzie wyrazem rządowej chrystianofobii przypisującej gorliwym chrześcijanom etykiety antysemitów, by uzasadnić inwigilację politycznej opozycji wobec rządu.

Rząd chce ograniczyć ochronę chrześcijan

Skala zaangażowania ministrów Donalda Tuska w obronę mieszkających w Polsce żydów doskonale pokazuje podwójne standardy przedstawicieli polskiego rządu, którzy dokładnie w tym samym czasie wychodzą z inicjatywą… ograniczenia ochrony chrześcijan!

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów został już wpisany projekt nowelizacji kodeksu karnego, który zakłada usunięcie kary więzienia z art. 196 kodeksu karnego, penalizującego obrazę uczuć religijnych. Przepis, który i tak od lat pozostaje po części martwym prawem, teraz ma zostać jeszcze dodatkowo złagodzony. Rządzący chcą, by za złośliwe zakłócanie Mszy świętej lub wulgarne drwiny z symboli chrześcijaństwa groziły jedynie symboliczne kary. To oczywista zachęta dla sprawców!

Do jeszcze dalej idącego zniwelowania ochrony chrześcijan zachęca rządzących Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która ocenia propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości jako krok pozytywny, ale niewystarczający. Fundacja wprost nawołuje rządzących do usunięcia całego art. 196 kk i przyzwolenia na antychrześcijańskie profanacje.

Ciekawe, że nawet w orzecznictwie Trybunału w Strasburgu wyrażano przekonanie, że przepisy o ochronie wiary są potrzebne, by zabezpieczyć pokój religijny. Nic też dziwnego, że obowiązują w większości państw europejskich i są egzekwowane np. we Włoszech, w Austrii czy w Niemczech.

Prawnicy Ordo Iuris monitorują prace Ministerstwa Sprawiedliwości nad antychrześcijańskim projektem. W przygotowywanych analizach wskażemy szereg merytorycznych argumentów przemawiających za ochroną chrześcijan. Będziemy wywierać presję na rządzących, posłów i senatorów, a jeśli to nie wystarczy – będziemy przekonywać Prezydenta RP Karola Nawrockiego do zawetowania szkodliwej ustawy, uderzającej w obronę chrześcijańskich świętości.

Rząd Tuska lekceważy przestępczość wymierzoną w chrześcijan

Projekt ustawy rządowej, ograniczającej ochronę chrześcijan, to nie jedyne złe wieści. Raport Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) na temat przestępstw popełnianych z nienawiści w tym roku wymienia 79 przestępstw popełnionych z nienawiści do chrześcijan w Polsce. Jak się jednak okazuje, ujawnienie prawdy o skali przestępstw w raporcie OBWE to zasługa systematycznego raportowania Ordo Iuris, bo polska policja odnotowała w ubiegłym roku… jedno takie przestępstwo!

Gdyby nie praca naszych analityków, którzy co roku przekazują do OBWE raport o przestępstwach popełnianych w Polsce z nienawiści do chrześcijan – w świat poszłaby informacja, że chrześcijanie nie są w Polsce praktycznie w ogóle obiektem agresji. Dzięki aktywności Ordo Iuris raport OBWE wymienia 79 przypadków profanacji, dewastacji i niszczenia chrześcijańskich kościołów, kaplic, figur, krzyży, cmentarzy oraz fizycznych napaści na wiernych i kapłanów.

Polscy kapłani ofiarą antychrześcijańskiej agresji

O ile żydzi są w Polsce bezpieczniejsi niż w całej Europie Zachodniej, to sytuacja chrześcijan systematycznie się pogarsza. Ujawnia to opublikowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego raport „Niebezpieczna misja? Agresja wobec osób duchownych, miejsc i obiektów kultu”, z którego wynika, że blisko połowa kapłanów katolickich była w Polsce ofiarą agresji w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Co istotne, poziom agresji wobec chrześcijaństwa jest już tak wysoki, że kapłani deklarują obniżone poczucie bezpieczeństwa, wychodząc w sutannie poza parafię!

Dlatego tak ważne jest dziś to, by każdy kapłan i wierny, który padnie ofiarą chrystianofobicznej nienawiści, wiedział, że może zawsze liczyć na bezpłatną pomoc prawną adwokatów Ordo Iuris.

Ostatnio nasi prawnicy włączyli się między innymi w sprawę morderstwa proboszcza Parafii NMP Fatimskiej w Kłobucku. Kapłan został uduszony w garażu plebanii wkrótce po tym jak podczas Mszy św. podał, że podczas kolędy zebrał 80 tys. zł. Dziś odbyła się pierwsza rozprawa przed sądem w tej sprawie.

Prezydent Legnicy bezprawnie usunął krzyż z sali posiedzeń Rady Miasta

Interweniujemy także w Legnicy, gdzie prezydent miasta Maciej Kupaj – bez konsultacji z radnymi i mieszkańcami miasta – usunął krzyż z sali obrad Rady Miejskiej w Legnicy. Krucyfiks wisiał w pomieszczeniu blisko 30 lat. Został zawieszony w 1997 roku na mocy jednomyślnej decyzji Rady Miejskiej i poświęcony przez proboszcza jednej z legnickich parafii.

Związany z Koalicją Obywatelską prezydent Kupaj w oficjalnym komunikacie uzasadnił swoją decyzję potrzebą zachowania „neutralności światopoglądowej” w budynkach publicznych. Jego decyzja spotkała się z dużym sprzeciwem mieszkańców i części radnych. Prawnicy Ordo Iuris zapewniają pomoc prawną protestującym.

Wspólnie obrońmy prawa chrześcijan

Dzięki pracy prawników Ordo Iuris, Polska wciąż pozostaje krajem, w którym ludzie wierzący mogą się cieszyć wolnością wyznania, sprawując praktyki religijne spokojnie i bezpiecznie.

Jednak narastająca przemoc wobec chrześcijan i milczące przyzwolenie lewicowych mediów oraz polityków na ataki na chrześcijańskie świętości może wkrótce zmienić ten stan rzeczy.