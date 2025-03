Wielomski: Chcą zastąpienia NATO oddzielną strukturą. Stąd ten moralny spektakl

Ursula von der Leyen przedstawiła część założeń planu "ponownego uzbrojenia Europy" "Rearm Europe", który ma być finansowany m.in. z długu. Piotr Szlachtowicz rozmawiał z prof. Adamem Wielomskim m.in. o tym, czy rządy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii szykują alternatywny wobec NATO sojusz wojskowy, w którym widzą również Polskę i czy byłoby to dla naszego kraju korzystne.

Wielomski: Zełenski uwierzył w moralny spektakl liderów UE

Politolog powiedział, że z punktu widzenia realnej polityki międzynarodowej i wojny rosyjsko-ukraińskiej, przywódcy Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii to Muppet Show. – Z punktu widzenia poważnej rozgrywki geopolitycznej UE jest śmieszna, a jej przywódcy kuriozalni – powiedział.

– Ale mamy też drugi poziom. Poziom pewnego spektaklu i moralnego oburzenia na zdradę USA. To może się wydawać śmieszne i chyba jedynym człowiekiem, który na początku potraktował to poważnie, był Wołodymyr Zełenski. Raz dał się podpuścić Borisowi Johnsonowi – Brytyjczykom, aby nie podpisywać porozumień stambulskich i nie skończyć wojny w kwietniu 2022 roku, i który chyba znów te wszystkie pohukiwania potraktował poważnie – skutkiem tego była awantura w Białym Domu. [...] Bo Zełenski potraktował te wszystkie zapowiedzi UE nie jako spektakl, ale jako poważną politykę – ocenił Wielomski.

Chodzi o zastąpienie NATO nową strukturą?

Politolog tłumaczył, jakie w jego ocenie cele ma wspomniane przedstawienie. – Społeczeństwa europejskie muszą otrzymać medialny spektakl moralnego oburzenia na USA, po to, aby po takim praniu mózgów, że mamy moralną rację, ale nas pominięto i nie doceniono, i żeby po tym moralnym spektaklu doszło do rozczłonkowania NATO i zastąpienia NATO nową strukturą – Europejską Unią Obrony.

Wielomski ocenił, że zachodni przywódcy zaczynają powoli tworzyć narrację, że NATO zawiodło. Celem jest, by po miesiącach takiego "politycznego jazgotu" rządzący UE i Wielką Brytanią mogli przejść do działań w kierunku dezintegracji NATO i powołania oddzielnego europejskiego systemu bezpieczeństwa. – Oczywiście stroną, która najbardziej na tym straci jest Ukraina – powiedział profesor. Jego zdaniem przywódcy UE prawdopodobnie obiecują Zełenskiemu, że jeśli USA przestaną go finansować, to wkroczy Europa.

Rozpoczęło się ugniatanie opinii publicznej przeciwko USA

Wielomski dodał, prezydent Ukrainy jest oszukiwany. – Dlatego, że nie chodzi o to, że UE chce i może wspomóc Ukrainę. Tu chodzi o stworzenie wrażenia wizerunku USA, które zdradziły program globalistyczny, który w tej chwili reprezentuje już tylko Unia Europejska. I rozpoczęło się ugniatanie opinii publicznej, kształtowanie jej, że Europa potrzebuje oddzielnego systemu bezpieczeństwa, o czym zresztą niemieccy politycy mówią już wprost [...] To samo głosi Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, to samo głoszą Brytyjczycy – powiedział Wielomski.

– Z tego wniosek, że Ukraina ma tę wojnę przegrać, po to, żeby można było pokazać, jak USA zdradziły Ukrainę i zacząć przekonywać Europejczyków, że mają budować oddzielny system bezpieczeństwa – ocenił, dodając, że obecnie ten projekt jest w powijakach, ale za ileś lat, taki system alternatywny wobec NATO rzeczywiście może powstać.

Kontynuacja projektu globalistycznego w Europie?

Wielomski nie spodziewa się, że jeśli przedsięwzięcie będzie realizowane to NATO zostanie rozwiązane, ale Sojusz stopniowo obumrze. USA zostaną wtedy ze swoimi sojusznikami, a Niemcy i Francja ze swoimi. – Projekt ten będzie się żywił nienawiścią do Rosji, grożeniem wojną ze strony rosyjskiej i który będzie mobilizował opinię publiczną – bo przecież musi być projektem moralnym, mającym moralną słuszność – w imię popierania Ukrainy przeciwko rosyjskiej agresji, którą to Ukrainę zdradził Donald Trump i jego agencji – Viktor Orban, Robert Fico i prawdopodobnie dołączy Giorgia Meloni – powiedział Wielomski.

Naukowiec powiedział, że mamy zatem do czynienia z obroną projektu globalistycznego, który po drugiej wojnie światowej przez kilka dziesięcioleci realizowały USA i który nagle się załamał. Centrum kierownicze w postaci USA ten projekt zarzuciło i teraz w mikroskali będzie on reprezentowany przez część Europy.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy z prof. Adamem Wielomskim na naszym kanale YouTube. Publicysta tłumaczył m.in., że z punktu widzenia Polski koncepcja alternatywnego wobec NATO systemu bezpieczeństwa jest kompletną utopią i zdecydowanie lepiej trzymać ze Stanami Zjednoczonymi.

