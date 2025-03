Plan, o którym donosi "The Guardian" zakłada wykorzystanie 120 myśliwców w celu obrony przed rosyjskimi atakami na Kijów i zachodnią Ukrainę. Zwolennicy projektu twierdzą, że europejska "Tarcza Nieba” (ang. "Sky Shield"). byłaby strefą ochrony przestrzeni powietrznej, która działałaby niezależnie od NATO. Propozycja wpisuje się w postulat "rozejmu w powietrzu” zaproponowany w tym tygodniu przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Kwaśniewski wśród sygnatariuszy

Plan popierają m.in. Philip Breedlove, generał Sił Powietrznych USA i były naczelny dowódca NATO w Europie, oraz Richard Shirreff, generał armii brytyjskiej i były zastępca naczelnego dowódcy NATO. Wśród sygnatariuszy projektu mieli się także znaleźć były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski i wicemarszałek Senatu Michał Kamiński.

Warto zauważyć, że projekt "Sky Shield” został opracowany przez byłych planistów Królewskich Sił Powietrznych, którzy wcześniej współpracowali z armią ukraińską.

"Obawy w zachodnich kręgach politycznych zwiększają ryzyko, że myśliwce państw członkowskich NATO mogą znaleźć się w bezpośrednim konflikcie z Rosją, co może doprowadzić do niebezpiecznej eskalacji działań wojennych, jeśli samoloty którejkolwiek ze stron zostaną zaatakowane lub zestrzelone” – podkreślił "The Guardian".

Jednocześnie zwolennicy projektu zapewniają, że ryzyko dla pilotów "Sky Shield" jest niewielkie, ponieważ od początku 2022 roku Rosja nie odważyła się latać poza istniejącą linię frontu. Twórcy planu twierdzą, że rzeczywista odległość od samolotów rosyjskich wyniesie ponad 200 kilometrów.

Wcześniej rzecznik brytyjskiego premiera Keira Starmera powiedział, że Europa ma kilka możliwości doprowadzenia do zawieszenia broni na Ukrainie.

