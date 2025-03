Szczyt w Brukseli. Zełenski: Jest to silny sygnał dla narodu ukraińskiego

W czwartek unijni przywódcy spotykają się na nadzwyczajnym szczycie, by rozmawiać o dalszym wsparciu dla Ukrainy i o europejskiej obronności.

– Chciałbym podziękować wszystkim przywódcom europejskim. Przede wszystkim za takie sygnały, takie potężne wsparcie od samego początku wojny – powiedział ukraiński prezydent.

– Wielkie wyrazy wdzięczności, to dla nas bardzo wiele znaczy, że nie jesteśmy sami. Czujemy to, jest to bardzo ważne. Jest to silny sygnał dla narodu ukraińskiego, dla wojowników w Ukrainie – kontynuował.

Tusk: Europa odpowiedzialna sama za siebie

Głos zabrał również Donald Tusk. Polski premier przekonuje, że nie ma powodów do optymizmu": – Sytuacja jest skomplikowana i trudna, ale jestem przekonany, że to jest ten moment, w którym Europa zrozumiała, jaka odpowiedzialność na niej spoczywa.

– Tarcza Wschód to jest projekt Polski. Finlandia, państwa bałtyckie, ale także Rumunia chcą być częścią tego wielkiego projektu, czyli ochrony europejskiej wschodniej granicy, także przy pomocy środków europejskich. Obrona wschodniej granicy Unii Europejskiej stała się dzisiaj priorytetem, który już nie jest kwestionowany przez nikogo. Żeby naprawdę dawać komuś gwarancje bezpieczeństwa, to najpierw samemu trzeba być bezpiecznym. Trzeba zabezpieczyć granice europejskie, w szczególności z Rosją i Białorusią, morze, przestrzeń powietrzną i cyberprzestrzeń. I wtedy będziemy zdolni do lepszej i efektywniejszej pomocy dla Ukrainy — mówił premier Tusk.

Von der Leyen: Europa jest zagrożona

Wcześniej głos zabrała szefowa Komisji Europejskiej. – Ukraina jest częścią rodziny europejskiej. To przełomowa chwila. Europa stoi wobec bezpośredniego zagrożenia. Musimy naciskać na trwały i sprawiedliwy pokój. Nie chcemy pokoju przez siłę – mówiła Ursula von der Leyen.

– Musimy być w stanie się bronić i zapewnić Ukrainie silną pozycję – dodała.

