Von der Leyen ogłosiła plan dozbrojenia Europy

Plan ponownego uzbrojenia Europy ma obejmować m.in. uwolnienie publicznych środków na poziomie krajowym, jak i pożyczki dla państw członkowskich UE na inwestycje w zakresie sił zbrojnych i bezpieczeństwa. Łącznie przewidywany przez Komisję Europejską zakłada wyłożenie na wojskowość 800 miliardów euro.

Von der Leyen oznajmiła, że chodzi zarówno o "krótkoterminowe" koszty, dotyczące finansowania wojny rosyjsko-ukraińskiej, jak i "długoterminowe", mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Europie.

Von der Leyen: Rearm Europe

Ursula von der Leyen poinformowała, że wystosowała do europejskich liderów politycznych list, w którym opisała pięciopunktowy plan szybkiego i znaczącego wzmocnienia możliwości obronnych państw Unii Europejskiej.

Pierwszy punkt zakłada uwolnienie publicznych środków na poziomie krajowym. Chodzi o aktywację klauzuli narodowej na rzecz stabilizacji, by znacząco zwiększyć wydatki na obronność bez uruchomienia procedury nadmiernego deficytu.

Pożyczki – 150 miliardów

Przewodnicząca Komisji Europejskiej powiedziała o "nowym instrumencie" – 150 mld euro w pożyczkach udzielanych państwom członkowskim UE na inwestycje militarne. "Wspólnie" wydawane środki mają pozwolić na uzyskanie systemów artyleryjskich, pocisków dalekiego zasięgu, wzmacnianie cyberbezpieczeństwa, stworzenie systemów dronów i przeciwdronowych oraz obrony przeciwlotniczej. Von der Leyen oznajmiła, że pożyczki mają być też przeznaczane na zakup sprzętu dla wojska ukraińskiego.

Przekierowanie funduszy z budżetu UE

Niemiecka polityk wskazała, że plan przewiduje też "wykorzystanie siły budżetu europejskiego". – Możemy tu zrobić wiele w perspektywie krótkoterminowej, by przekierować więcej funduszy na inwestycje związane z obronnością. Mogę ogłosić, że zaproponujemy nowe możliwości i zachęty dla państw członkowskich i to one będą decydowały, czy będą chciały wykorzystać programy na wydatki obronne – powiedziała.

Prywatny kapitał

Ponadto, Komisja Europejska chce zmobilizować prywatny kapitał i zaangażować w działania Europejski Bank Inwestycyjny.

Ursula von der Leyen zapewniła, że Unia Europejska będzie blisko współpracować z partnerami w NATO.

