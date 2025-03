Paprocka: Nie powinna być tworzona alternatywna wersja NATO

Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta RP, w rozmowie z Piotrem Witwickim na antenie Polsat News podkreśliła znaczenie utrzymywania dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Tłumaczyła, że pomysły alternatywy militarnej względem NATO nie są rozsądne. – Nie powinno dochodzić do tego, aby był budowany sojusz europejski w ramach NATO, ukierunkowany przeciwko Stanom Zjednoczonym – podkreśliła.

Paprocka przypomina radę prezydenta Dudy dla Ukrainy

Mówiąc o polityce zagranicznej w kontekście trwającego na Ukrainie konfliktu, zaznaczyła, że wymaga ona chłodnego osądu, co w obecnej sytuacji jest niezwykle trudne. – Wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, aby przynajmniej doszło do zawieszenia broni – stwierdziła, odnosząc się do przygotowań do rozpoczęcia rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją.

– Strony konfliktu, czyli Rosja i Ukraina tak naprawdę dalej nie usiadły do stołu negocjacyjnego i do tego trzeba jak najszybciej doprowadzić. Rada, która płynie od pana prezydenta Andrzeja Dudy, w stronę przede wszystkim Kijowa. Wróćcie do rozmów z Amerykanami, bo tylko to jest państwo i to jest przywództwo, które może tę wojnę zakończyć – powiedziała.

Nie ma planów wycofania wojsk USA z Polski

Zapytana o potencjalną rolę Polski w tych negocjacjach, Paprocka wskazała, że kraj miał doskonałą okazję, by odegrać kluczową rolę. – Mieliśmy naszą prezydencję. Pan prezydent mówił o konieczności zorganizowania w Polsce szczytu Rady Europejskiej, spotkania Unia Europejska–Stany Zjednoczone oraz UE–Ukraina. To mogło być przełomowe – podkreśliła.

W trakcie wywiadu Paprocka, pytana o kwestię stanowiska prezydenta Dudy wobec pomysłów akcesji Ukrainy do NATO, powiedziała, że nie zmienił on w tym zakresie zdania.

Pytana była także o medialne głosy o scenariuszu wycofania amerykańskich żołnierzy z Polski, przypomniała, że nie ma dzisiaj żadnych takich planów i należy się uspokoić.

Trump: Jestem bardzo zaangażowany na rzecz Polski

Jedno z pytań, które padły w piątek w Gabinecie Owalnym dotyczyło gwarancji USA wobec Polski. Prezydent USA pozytywnie wyraził się o naszym kraju.

– Jestem bardzo zaangażowany na rzecz Polski. Myślę, że Polska naprawdę stanęła na wysokości zadania i wykonała świetną robotę dla NATO. Jak wiecie, zapłacili więcej, niż musieli. To jedna z najlepszych grup ludzi, jakie kiedykolwiek poznałem. Jestem bardzo zobowiązany wobec Polski, która jest w bardzo trudnym sąsiedztwie – mówił Trump.

Czytaj też:

Mniej na socjalizm, więcej na wojsko? Postuluje to prestiżowy dziennikCzytaj też:

Korwin-Mikke: Banda politycznych hochsztaplerów. Kolejny teatrzyk dla naiwnychCzytaj też:

Armia europejska? Z takim potencjałem? Ekspert wylicza, czym dysponują państwa