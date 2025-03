Waszyngton i Kijów po rozmowie o dacie negocjacji Ukrainy z Rosją

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Białego Domu Michael Waltz potwierdził, że przeprowadził rozmowę telefoniczną z przedstawicielem władz w Kijowie w kwestii negocjacji pokojowych pomiędzy Ukrainą a Rosją.

Waltz: Rozmawialiśmy o dacie negocjacji

– Właśnie zakończyłem rozmowę telefoniczną z moim ukraińskim kolegą. Rozmawialiśmy o dacie, miejscu i zespole negocjacyjnym. Dziś i wczoraj poczyniliśmy pozytywne kroki w kierunku stwierdzenia, że będziemy negocjować pokój, a już teraz rozmawiamy o środkach budowy zaufania, które następnie przekażemy Rosjanom – powiedział Waltz w wywiadzie dla Fox News.

Amerykanin nie krył, że będzie to "trudna dyplomacja wahadłowa", podkreślając, że obie strony będą musiały wykazać się zaangażowaniem. Dodał, że w jego ocenie wszystko zmierza już w dobrym kierunku.

Doniesienia te potwierdził doradca prezydenta Ukrainy Dmytro Łytwyn. Jak przekazał, doradca Donalda Trumpa rozmawiał z szefem kancelarii prezydenta Andrijem Jermakiem.

Kwestia wstrzymania wysyłki broni z USA

Doradca prezydenta USA potwierdził, że decyzja o wstrzymaniu amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy może zostać zmieniona w momencie, gdy Kijów da jasny sygnał o chęci uczestniczenia w rozmowach pokojowych. Jak tłumaczył, chodzi wykazanie chęci budowy wzajemnego zaufania. Zaznaczył, że prezydent Trump "musi widzieć, że obie strony szczerze negocjują w kierunku częściowego, a następnie trwałego pokoju".

4 marca Waszyngton potwierdził wstrzymanie amerykańskiej pomocy wojskowej, w tym dostaw broni na front wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Zełenski zapewnia, że chce końca wojny

Prezydent Ukrainy we wpisie opublikowanym na portalu X przyznał, że jego spotkanie z Trumpem w Białym Domu "nie przebiegło zgodnie z planem". "Szkoda, że tak się stało. Nadszedł czas, aby wszystko naprawić. Chcielibyśmy konstruktywnej współpracy i komunikacji w przyszłości" – napisał.

Dodał, że Ukraina proponuje pierwszy etap zakończenia wojny: uwolnienie jeńców i rozejm w powietrzu i na morzu, jeśli Rosja zrobi to samo. Podkreślił, że jest gotów działać "pod silnym przywództwem" Trumpa. Zełenski wyraził także gotowość do podpisania z USA umowy w sprawie minerałów "w dowolnym momencie i formacie".

Słynna dyskusja w Gabinecie Owalnym

W piątek podczas pytań dziennikarzy w trakcie spotkania w Gabinecie Owalnym doszło do sprzeczki między Zełenskim, Trumpem i Vance'em. Zełenski w pewnym momencie usiłował "postraszyć" Trumpa Rosją, mówiąc, że USA skutki wojny "odczują w przyszłości". To w tym momencie stanowczo zareagował Trump. Prezydent USA przypomniał Zełenskiemu, że Ukraina przegrywa wojnę, a on próbuje rozwiązać problem i upomniał go, żeby nie igrał z trzecią wojną światową, nie mówił, co Amerykanie odczują w przyszłości i zrozumiał wreszcie, w jakiej znajduje się pozycji. Wymiana zdań trwała kilka minut.

Po spotkaniu Trump zaznaczył, że gdy Zełenski będzie gotowy na pokój, to zaprasza go ponownie do Białego Domu.

Trump i Zełenski mieli tego dnia podpisać umowę o minerałach ziem rzadkich, która ma stanowić element zapewniający wsparcie USA w negocjacjach pokojowych z Moskwą i formę zapłaty za gigantyczną pomoc udzieloną Kijowowi przez Amerykanów.

Prezydent USA: Jestem bardzo zaangażowany na rzecz Polski

Jedno z pytań, które padły w Gabinecie Owalnym dotyczyło gwarancji USA wobec Polski. Prezydent USA pozytywnie wyraził się o naszym kraju.

– Jestem bardzo zaangażowany na rzecz Polski. Myślę, że Polska naprawdę stanęła na wysokości zadania i wykonała świetną robotę dla NATO. Jak wiecie, zapłacili więcej, niż musieli. To jedna z najlepszych grup ludzi, jakie kiedykolwiek poznałem. Jestem bardzo zobowiązany wobec Polski, która jest w bardzo trudnym sąsiedztwie – mówił Trump.

