Metale ziem rzadkich w zamian za pomoc. Zełenski otwarty na umowę z Trumpem

Prezydent USA Donald Trump zasugerował w poniedziałek, że Kijów mógłby zabezpieczyć Amerykanom dostęp do metali ziem rzadkich w zamian za dalszą pomoc finansową i militarną w trwającej jeszcze wojnie z Rosją. Następnego dnia do oferty publicznie ustosunkował się Wołodymyr Zełenski.

Zełenski otwarty na umowę z Trumpem

Prezydent Ukrainy oznajmił, że Kijów jest zainteresowany takim układem. – Jesteśmy otwarci na to, że wszystkie surowce mogą być eksploatowane wspólnie z naszymi partnerami, którzy pomagają nam bronić naszej ziemi i odpychają wroga swoją bronią, obecnością, pakietami sankcji. To jest absolutnie sprawiedliwe – powiedział polityk.

Zełenski przyznał, że już we wrześniu 2024 roku w trakcie wizyty w Stanach Zjednoczonych, powiedział Trumpowi o ewentualności udostępnienia minerałów Ukrainy.

Prezydent Ukrainy potwierdził też, że jego zespół nawiązał w poniedziałek kontakt z Keithem Kelloggiem – specjalnym wysłannikiem USA na Ukrainę. – Uzgadniamy robocze daty przyjazdu amerykańskiego zespołu. Daty i skład. Będziemy współpracować – podkreślił Zełenski.

Metale ziem rzadkich jako zabezpieczenie dalszej pomocy USA

– Mówimy Ukrainie, że mają bardzo cenne metale ziem rzadkich. Chcemy, by zastawili je jako gwarancję. Chcemy gwarancji, bo dajemy im pieniądze garściami – przypomniał Donald Trump w trakcie podpisywania rozporządzeń w Gabinecie Owalnym, gdzie zamienił też kilka słów z dziennikarzami. – Staramy się zawrzeć umowę z Ukrainą, gdzie oni zabezpieczą to, co im dajemy za pomocą ich metali ziem rzadkich i innych rzeczy – oznajmił.

Prezydent USA nie podał szczegółów na temat tego, jak takie ewentualne porozumienie mogłoby wyglądać, ale zaznaczył, że ukraińskie władze są nim zainteresowane.

Ukraina zasobna w cenne złoża

Kilka miesięcy temu dziennik "New York Times" napisał, że zasoby mineralne Ukrainy, w tym tytanu, grafitu i "białego złota", czyli litu mogą być kartą przetargową podczas rozmów Zełenskiego z Trumpem, jeśli ten wygra wybory prezydenckie. Według szacunków, w rejonie tzw. tarczy wołyńsko-azowskiej może znajdować się 500 tys. ton litu.

Według danych, na które powołał się "NYT", wartość wszystkich zasobów mineralnych Ukrainy szacuje się na 26 bilionów dolarów, wliczając w to węgiel, gaz i ropę naftową.

Z kolei Forbes szacował w 2023 roku, że wartość złóż sięga 15 bln dolarów. Problem w tym, że aż 70 proc. z nich znajduje się na terenie obwodu i ługańskiego – w całości zajętego przez siły rosyjskie i donieckiego, okupowanego w dużej części, gdzie toczą się ciężkie walki.

