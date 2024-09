Zełenski podsumował wizytę w USA. "Musimy zapewnić to, co przybliży sprawiedliwy pokój"

„Zgodnie z planem, dziś wracamy do domu po zakończeniu wszystkich niezbędnych rozmów. Każda dyskusja przebiegła dokładnie tak, jak trzeba. Plan Zwycięstwa został przedstawiony Ameryce, a my wyjaśniliśmy każdy punkt szczegółowo. Teraz nasze zespoły będą pracować nad wdrożeniem każdego kroku i decyzji. Silne stanowiska Ukrainy oznaczają szybszą drogę do pokoju” – czytamy we wpisie z załączonym nagraniem na X Zełenskiego.

Zełenski w USA

„"Wszystko, co jest kluczowe dla Ukrainy, jest na stole z naszymi partnerami i jest brane pod uwagę — zdolności dalekiego zasięgu, pakiety obronne, sankcje wobec Rosji i środki dotyczące rosyjskich aktywów. Omówiliśmy wszystkie te tematy' – poinformował polityk, zwracając się do swoich rodaków.

"Przygotowujemy się teraz do spotkania w Niemczech w ramach Ramstein, gdzie będziemy kontynuować z naszymi partnerami prace nad kluczowymi punktami Victory Plan. Jestem wdzięczny prezydentowi Bidenowi za zaproszenie" – zapowiedział.

"Najważniejszym punktem pozostaje linia frontu. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby wzmocnić się tak bardzo, jak to możliwe. Teraz, wspólnie z naszymi partnerami, musimy zapewnić dokładnie to, co przybliży sprawiedliwy pokój. Rosja musi przegrać tę wojnę. Ukraina musi zwyciężyć. To jest prawdziwy fundament naszego wspólnego bezpieczeństwa — pokój poprzez siłę" – podsumował.

Prezydent Zełenski powiedział, że jest wdzięczny wszystkim, którzy pomagają Ukrainie.

Spotkania z Bidenem, Harris i Trumpem

Zełenski w czwartek spotkał się w Waszyngtonie z prezydentem Joe Bidenem i wiceprezydent Kamalą Harris, a w piątek w Nowym Jorku z Donaldem Trumpem.

Prezydent USA poinformował, że Waszyngton przyznał Ukrainie kolejny pakiet finansowy o wartości 8 miliardów dolarów.

Biały Dom poinformował też o zwołaniu w październiku kolejnego spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy określanej potocznie formatem "Ramstein". W wydarzeniu będą uczestniczyć przedstawiciele władz państw, które pomagają Ukrainie w obronie kraju przed rosyjską inwazją.

Trump i Zełenski spotkali się w Trump Tower. – Będziemy rozmawiać, zobaczymy, co jesteśmy w stanie stworzyć – powiedział a początku spotkania kandydat Republikanów na prezydenta.

