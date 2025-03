USA: Archidiecezja Indianapolis bada możliwy cud eucharystyczny

W archidiecezji Indianapolis trwają badania nad możliwym cudem eucharystycznym. Dzień po tym, jak upuszczona konsekrowana Hostia została umieszczona w naczynku do rozpuszczenia, miejscowy zakrystian zobaczył na niej plamy, które przypominały krew. Zjawisko opisano jako "cienka warstwa skóry, a na niej krew".

"Cienka warstwa skóry, a na niej krew"

W archidiecezji Indianapolis powołano specjalną komisję, która zbada zjawisko, do którego doszło w parafii św. Antoniego z Padwy w miejscowości Morris. Parafia współpracuje z profesjonalnym laboratorium, w którym prowadzone są badania ws. możliwego cudu eucharystycznego.

Jako pierwsza, o możliwym cudzie poinformowała w mediach społecznościowych młoda parafianka kościoła św. Antoniego. Na swoim koncie na Facebooku kobieta napisała, że na własne oczy widziała domniemany cud eucharystyczny. Podczas jednej z Mszy św. upuszczona przez przypadek Hostia, zostaławłożona do naczynka z wodą celem rozpuszczenia. W tym samym dniu, w tym samym kościele upadła druga Hostia, którą także miejscowy proboszcz włożył to tego samego naczynka. Następnego dnia, zakrystian był świadkiem domniemanego cudu. Po otwarciu tabernakulum, zobaczył na Hostii "cienką warstwę skóry, a na niej krew".

Do czasu zbadania sprawy parafia św. Antoniego z Padwy w Morris, jak również Archidiecezja Indianapolis wstrzymują się od komentarzy.

Kongres Eucharystyczny w Indianapolis

Co ciekawe, w ubiegłym roku to właśnie diecezja Indianapolis była gospodarzem pierwszego od czasów II wojny światowej Kongresu Eucharystycznego w USA. Narodowy Kongres Eucharystyczny to kulminacyjny moment trzyletniego odrodzenia Kościoła katolickiego w USA, który został zainaugurowany przez amerykańskich biskupów w 2022 roku. To odpowiedź na słabnącą wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii.

Narodowy Kongres Eucharystyczny był wieńczeniem Narodowej Pielgrzymki Eucharystycznej, która rozpoczęła się dwa miesiące wcześniej. W wigilię Zesłania Ducha Świętego z czterech stron kraju wyruszyły grupy, które razem przemierzyły ponad 10 tys. km, niosąc Chrystusa eucharystycznego. Punktem końcowym Narodowej Pilegrzymki Eucharystycznej był właśnie Indianapolis.

