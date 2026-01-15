Lisicki: Mercosur - UE robi nas w balona. Ziemkiewicz: To się musi rozlecieć

W przyszłym tygodniu Parlament Europejski zdecyduje, czy skierować umowę z państwami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Głosowanie ma odbyć się w środę 21 stycznia, czyli cztery dni po planowanym podpisaniu umowy w Paragwaju przez przewodniczącą Komisji Europejskiej. Wniosek przygotowany przez ponad 140 eurodeputowanych może, jeśli uzyska większość i zostanie uznany przez TSUE za dopuszczalny, ma znacząco opóźnić ratyfikację porozumienia. Postępowanie przed Trybunałem w takich sprawach trwa zwykle nawet dwa lata.

Liderem inicjatywy jest eurodeputowany PSL Krzysztof Hetman, który jednak sceptycznie ocenia szanse na przeforsowanie wniosku. Jego zdaniem większe możliwości były w listopadzie ubiegłego roku, jeszcze przed głosowaniem krajów UE. Teraz, jak twierdzi, część europosłów może głosować zgodnie ze stanowiskiem własnych rządów.