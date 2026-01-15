Tyle USA mogą zapłacić za Grenlandię. Gigantyczne pieniądze

Jak podają stacje telewizyjne CBS i NBC, Stany Zjednoczone mogłyby zapłacić za duńskie terytorium aż 700 mld dolarów, czyli w przeliczeniu – 2,5 biliona złotych.

Tak wyliczono stawkę za Grenlandię

Kwota oferty, jaką Waszyngton mógłby przedstawić Kopenhadze, została oszacowana przez naukowców i byłych urzędników USA, którzy są w otoczeniu Donalda Trumpa.

"Proponowana suma to ponad 2/3 rocznego budżetu Departamentu Obrony USA. Zgodnie z podpisaną w grudniu ustawą o autoryzacji obrony narodowej Stanów Zjednoczonych na rok fiskalny 2026, na ten cel przewidziano ok. 901 mld dolarów" – podaje portal Radia Zet.

Donald Trump zapowiada jednak, że Stany Zjednoczone i tak przejmą Grenlandię. Prezydent USA wezwał niedawno państwa NATO do wywierania presji na Danię, by ta "sama się z wyspy natychmiast wyniosła".

Kluczowe spotkanie ws. Grenlandii. Stanowisko USA bez zmian

Tymczasem rozmowy dotyczące przyszłości Grenlandii dobiegły końca. W spotkaniu z ministrami spraw zagranicznych Danii i Grenlandii uczestniczyli m.in. wiceprezydent USA J.D. Vance oraz sekretarz stanu Marco Rubio. Minister spraw zagranicznych Danii Lars Løkke Rasmussen przyznał po jego zakończeniu, że mimo rozmów nie udało się wpłynąć na stanowisko Stanów Zjednoczonych.

Na konferencji prasowej Rasmussen odniósł się do argumentów amerykańskiej administracji, według których Grenlandia pod rządami Danii może stać się celem działań Chin lub Rosji. – Nie ma natychmiastowego zagrożenia ze strony Chin czy Rosji – oświadczył, podkreślając jednocześnie, że "nie ma potrzeby, żeby USA przejmowały Grenlandię".

– Nie udało się zmienić stanowiska USA. Wciąż mamy fundamentalny spór, dlatego będziemy kontynuować rozmowy – dodał szef duńskiej dyplomacji. Głos zabrała także minister spraw zagranicznych Grenlandii Vivian Motzfeldt. Jak zaznaczyła, Nuuk chce wzmacniać współpracę z Waszyngtonem w kwestiach bezpieczeństwa, jednak Grenlandia nie zgadza się na scenariusz włączenia wyspy do Stanów Zjednoczonych.

