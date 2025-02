USA. Następny Narodowy Kongres Eucharystyczny odbędzie się w 2029 roku

"National Eucharistic Congress, Inc. z radością informuje, że rozpoczęliśmy wstępne kroki przygotowawcze do 11. Narodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się w 2029 roku" – przekazał dyrektor generalny Narodowego Kongresu Eucharystycznego Jason Shanks w rozmowie z Catholic News Agency.

"Z niecierpliwością czekamy na ponowne zjednoczenie jako Kościół amerykański, aby wspólnie świętować naszą wiarę eucharystyczną" – dodał Shanks. Więcej szczegółów dot. XI Narodowego Kongresu Eucharystycznego, w tym także jego lokalizacja, będzie podawane w przyszłości.

Zmiana planów

To zaskakująca wiadomość, ponieważ początkowo kolejny Narodowy Kongres Eucharystyczny planowano w 2033 r., w Roku Odkupienia, upamiętniającym 2000. rocznicę ukrzyżowania Jezusa. Taką informację przekazali biskupi USA na zakończenie Narodowego Kongresu Eucharystycznego w 2024 roku.

X Narodowy Kongres Eucharystyczny w USA to kulminacyjny moment trzyletniego odrodzenia Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych, zainaugurowanego przez amerykańskich biskupów w 2022 roku. To pierwsze tego typu wydarzenie na amerykańskiej ziemi od czasów II wojny światowej. Krajowy Kongres Eucharystyczny był odpowiedzią na słabnącą wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii. To również zwieńczenie Narodowej Pielgrzymki Eucharystycznej i jedno z najważniejszych wydarzeń katolickich w kraju.

"Uznajemy, że sukces poprzedniego kongresu można przypisać niezliczonym osobom, które modliły się i wstawiały się za tym wydarzeniem. Dlatego zapraszamy Kościół do przyłączenia się do nas w modlitwie nie tylko o zaplanowanie tego przyszłego kongresu, ale także o to, abyśmy mogli kontynuować Kroczenie za Panem" – podkreślił Jason Shanks.

