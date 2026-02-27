200 tys. zł na każde dziecko? Jest deklaracja minister

Chodzi o najnowszy pomysł analityków Klubu Jagiellońskiego. Ich propozycja zakłada przekształcenie funkcjonujących obecnie programów prorodzinnych, takich jak 800 Plus czy "babciowe" w jeden duży program polegający na jednorazowej wypłacie ponad 200 tys. zł na każde dziecko.

200 tysięcy złotych na każde dziecko? Dziemianowicz-Bąk komentuje nowy pomysł

O pomysł ten zapytana została w piątkowym programie "Graffiti" na antenie Polsat News minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka- Dziemianowicz-Bąk. Zwróciła ona uwagę, że dotychczasowe programy przyjęły się już w polskim społeczeństwie. Jak podkreśliła, są one nie tylko jasne i zrozumiałe, ale również dla wielu rodzin stały się częścią domowych budżetów. – To duże osiągnięcie i wartość, której nie należy bagatelizować – podkreśliła.

Jednocześnie szefowa resortu rodziny wyraziła gotowość do debaty na temat świadczeń. – Oczywiście możemy rozmawiać o tym jak świadczenia porządkować, jak sprawiać, żeby nie zmniejszając ich obfitości, trafiały one do tych, które są, którzy ich najbardziej potrzebują – mówiła.

Dziemianowicz-Bąk przyznała jednocześnie, że świadczenia powinny być waloryzowane, bo przez inflację ich wartość spada. – Oczywiście możemy rozmawiać o tym co zrobić, żeby jeszcze więcej pieniędzy i jeszcze bardziej bezpośrednio trafiało do kieszeni Polek i Polaków. Natomiast jeżeli coś działa, i to działa dobrze, to dobrze jest to przede wszystkim utrzymywać – wskazała.

"Na każdą taką debatę o przyszłości jestem otwarta"

Minister chwaliła na antenie Polsat News program Aktywny rodzic, wprowadzony przez jej rząd. Zwróciła uwagę, że dzięki niemu żłobki stały się de facto darmowe. Fakt ten uznała za "ogromne osiągnięcie" rządu. – Dobrze byłoby tego nie psuć – podkreśliła.

– Oczywiście od tego są think tanki, od tego są intelektualiści, żeby dyskutować, debatować. Ja na każdą taką debatę o przyszłości jestem otwarta – podsumowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

