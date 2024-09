Biden zapowiedział kolejne spotkanie w formacie "Ramstein"

Biały Dom poinformował w czwartek o zwołaniu w październiku kolejnego spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy określanej potocznie formatem "Ramstein". W wydarzeniu będą uczestniczyć przedstawiciele władz państw, które pomagają Ukrainie w obronie kraju przed rosyjską inwazją.

Kolejne "Ramstein" w październiku

"W przyszłym miesiącu zwołam spotkanie na szczeblu przywódców Grupy Kontaktowej Ds. Obrony Ukrainy w Niemczech w celu skoordynowania wysiłków ponad 50 krajów, które wspierają Ukrainę w jej obronie przed rosyjską agresją" – przekazał Joe Biden.

Joe Biden będzie z wizytą w Niemczech

Prawdopodobny termin zjazdu to 10-13 października. Ma to związek z oficjalną wizytą w Niemczech prezydenta USA Joe Bidena. Poprzednie spotkanie w formule "Ramstein" odbyło się 6 września we Frankfurcie nad Menem. Prezydent Zełenski apelował wówczas do państw pomagających o zignorowanie "czerwonych linii" Kremla i zgodę na wykorzystanie na terytorium Rosji pocisków dalekiego zasięgu.

Nowy pakiet od USA dla Ukrainy

Tymczasem Waszyngton przyznał Ukrainie kolejny pakiet finansowy o wartości 8 miliardów dolarów. Zapowiedziany pakiet obejmuje m.in. pierwszą dostawę precyzyjnej bomby kierowanej o zasięgu do 130 km, która ma umożliwić Ukrainie atakowanie rosyjskich sił z bezpieczniejszej odległości niż dotychczas.

Zasadnicza część pakietu, w sumie 5,5 mld dol., zostanie przydzielona przed końcem roku podatkowego w USA w poniedziałek. Kolejne 2,4 mld dol. trafi na Ukrainę w ramach Ukraine Security Assistance Initiative, co pozwala administracji na zakup broni dla Ukrainy od firm zbrojeniowych.

Dzięki temu Ukraina otrzyma dodatkową obronę powietrzną, systemy bezzałogowe i amunicję typu powietrze-ziemia. Prezydent Biden zapowiedział również, że Departament Obrony wyremontuje i dostarczy Ukrainie kolejną baterię systemu Patriot oraz więcej rakiet.

