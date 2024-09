Zełenski w USA. Biden ogłosił nowy pakiet wojskowy dla Ukrainy

Trwa już 946 dzień wojny rosyjsko-ukraińskiej, a końca nie widać. W Stanach Zjednoczonych przebywa z wizytą prezydent Wołodymr Zełenski. Prezydent Joe Biden ogłosił warty ponad 8 miliardów dolarów pakiet na pomoc militarną dla Ukrainy.

Nowy pakiet od USA dla Ukrainy

Zapowiedziany pakiet obejmuje m.in. pierwszą dostawę precyzyjnej bomby kierowanej o zasięgu do 130 km, która ma umożliwić Ukrainie atakowanie rosyjskich sił z bezpieczniejszej odległości niż dotychczas.

Zasadnicza część pakietu, w sumie 5,5 mld dol., zostanie przydzielona przed końcem roku podatkowego w USA w poniedziałek. Kolejne 2,4 mld dol. trafi na Ukrainę w ramach Ukraine Security Assistance Initiative, co pozwala administracji na zakup broni dla Ukrainy od firm zbrojeniowych.

Dzięki temu Ukraina otrzyma dodatkową obronę powietrzną, systemy bezzałogowe i amunicję typu powietrze-ziemia. Prezydent Biden zapowiedział również, że Departament Obrony wyremontuje i dostarczy Ukrainie kolejną baterię systemu Patriot oraz więcej rakiet.

Pentagon został także zobowiązany do rozszerzenia szkoleń dla ukraińskich pilotów F-16, w tym wsparcia treningu dodatkowych 18 pilotów w przyszłym roku.

Zełenski podziękował Bidenowi i amerykańskiemu Kongresowi za kolejny pakiet pomocy wojskowej, podkreślając, że Ukraina wykorzysta go "w najbardziej efektywny i przejrzysty sposób".

Zachód nie ma już broni dla Kijowa?

Po 2,5 roku wojny na Ukrainie w magazynach wojskowych krajów zachodnich nie pozostało już prawie nic, co można by przekazać Kijowowi. Taką informację przekazał Sekretarz Stanu ds. Sił Zbrojnych Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii Luke Pollard, którego słowa cytuje "The Times”. Źródła w Ministerstwie Obrony Ukrainy już wcześniej wyrażały obawy, że Wielka Brytania wkrótce nie będzie miała "nic” do przekazania.

– Myślę, że większość krajów zachodnich przekazała większość swoich zasobów. Musimy nie tylko uzupełnić nasze zapasy, ale potrzebujemy także niezawodnych dostaw, które można wysłać do Ukrainę, aby kontynuowała walkę – powiedział Pollard komentując potrzebę zwiększenia produkcji nowej broni. Polityk dodał, że dostarczenie Ukrainie jak największej liczby broni jest "absolutnie słuszne".

Czytaj też:

Rosja: Oznaczałoby to dołączenie do wojny. Szef NATO: Decyzja w gestii poszczególnych krajówCzytaj też:

Vance mówi, na czym konkretnie będzie polegał pokojowy plan Trumpa