Burza po wpisie Tuska. Morawiecki: Polską rządzi polityczny cinkciarz

W związku z zamachem w Magdeburgu, premier Donald Tusk domaga się szybkiej deklaracji prezydenta i PiS ws. zmian przepisów dot. azylu. "Po ataku w Magdeburgu już dziś oczekuję jasnej deklaracji Pana Prezydenta Dudy i PiS o poparciu rządowego pakietu zaostrzającego prawo wizowe i azylowe. Państwo odzyskuje właśnie kontrolę nad granicami i migracją po latach chaosu i korupcji, więc chociaż nie przeszkadzajcie" – napisał w serwisie X Donald Tusk.

Według dziennika "Bild", liczba ofiar śmiertelnych piątkowego ataku na jarmark bożonarodzeniowy w Magdeburgu wzrosła do czterech. 41 osób jest poważnie rannych.

Morawiecki: Wciska kit

"Polską rządzi polityczny cinkciarz. Gdy był szefem RE, na polecenie Merkel, chciał karać Polskę za nieprzygotowanie do przyjęcia nielegalnych imigrantów. W czasie kampanii deprecjonował referendum, następnie je uroczyście unieważnił. Dziś wciska kit o azylu. Co nas czeka jutro?" – grzmi były premier Mateusz Morawiecki, przypominając dawną wypowiedź Tuska.

"Wasze deklaracje są warte tyle, co 100 konkretów, czyli nic. Na odrzucenie paktu migracyjnego forsowanego przez waszą EPP zwyczajnie zabraknie wam cohones. Słowa, słowa, słowa – a czyny? Brak" – zwraca z kolei uwagę poseł PiS Michał Woś. Sebastian Kaleta, równie z klubu PiS, komentuje: "Po ataku w Magdeburgu już dziś oczekuję wzmocnienia przez podległe Panu służby granicy z Niemcami, aby nie podrzucali nam swoich gości, których już u siebie nie chcą. Oczekuję poza tym, aby jeszcze dziś wypowiedział Pan pakt migracyjny i zaskarżył go do TK".

Tuska krytykuje także kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen. "Musi Pan się z tym śpieszyć, zanim wygra Trzaskowski. On twierdził, że przyjmowanie tych ludzi jest polską polisą ubezpieczeniową. Na pewno to Panu zawetuje, jeżeli wygra" – napisał.

Z kolei szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska zarzuca premierowi, że podobnie jak PiS, "szczuje na nie-Polaków. "Bardzo dobrze, Panie Premierze! Tylko w tym wszystkim przestrzegajmy naszej własnej konstytucji oraz międzynarodowych konwencji. Bo walczyliśmy wszyscy o praworządność i przestrzeganie praw człowieka, a nie o kontynuację pisowskiego szczucia na nie-Polaków" – napisała Żukowska.

