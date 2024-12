Nowe doniesienia z obwodu kurskiego. Zełenski: Mamy dane

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotnim przemówieniu do narodu poinformował, że Rosja angażuje "znaczną liczbę" żołnierzy z Korei Północnej w działania wojenne w obwodzie kurskim.

– Mamy dane, że Rosjanie zaczęli wykorzystywać do szturmów żołnierzy z Korei Północnej. Trafiają oni do połączonych jednostek i są wykorzystywani w operacjach w obwodzie kurskim. Na razie tylko tam. Mamy jednak informacje, że mogą być wykorzystywani także na innych odcinkach frontu. Straty wśród nich są już zauważalne – powiedział Zełenski.

Rosja "wciągnęła w wojnę kolejne państwo"

– Moskwa wciągnęła w tę wojnę kolejne państwo i to w maksymalnym możliwym stopniu. A jeśli to nie jest eskalacja, to czym jest eskalacja, o której wielu mówiło? – pytał ukraiński przywódca.

Wołodymyr Zełenski zapewnił, że Ukraina "będzie nadal się bronić, w tym przed żołnierzami z Korei Północnej i działać w porozumieniu z partnerami, aby zakończyć tę wojnę". Jak przekazał, w przyszłym tygodniu odbędą się kolejne rozmowy z europejskimi przywódcami w sprawie sankcji wobec Rosji i możliwości zakończenia wojny. – Sankcje wobec Rosji, wsparcie dla naszej obrony i inwestycje we wspólną obronę Europy oraz silna dyplomacja na rzecz pokoju – to są rzeczy, które muszą rosnąć z każdym tygodniem, abyśmy w przyszłym roku, wraz z naszymi partnerami, mogli osiągnąć nasz główny cel – podkreślił.

Obwód kurski. Oto cel ukraińskiej armii

Jednostkom ukraińskich sił zbrojnych, które przejęły kontrolę nad częścią rosyjskiego obwodu kurskiego, wydano rozkaz utrzymania zajętego terytorium do końca stycznia, kiedy prezydent-elekt Donald Trump dojdzie do władzy w Stanach Zjednoczonych – przekazało w ubiegłym tygodniu BBC News, powołując się na ukraińskie źródła wojskowe.

Trump, który na początku listopada wygrał wybory prezydenckie i oficjalnie obejmie urząd 20 stycznia, obiecał szybkie zakończenie wojny na Ukrainie.

Obecnie Ukraińcy kontrolują w obwodzie kurskim ponad 700 kilometrów kwadratowych powierzchni. Na początku ofensywy, w sierpniu 2024 r., było to ponad 1200 kilometrów kwadratowych.

Żołnierze z Korei Północnej pojawili się na froncie w obwodzie kurskim na przełomie października i listopada.

