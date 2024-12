"Przekazaliśmy miliardy". Przyszły szef FBI chce rozliczyć Zełenskiego

Sprawa dotyczy pieniędzy, które od początku wojny USA przekazują Ukrainie. Kash Patel przekazał, że chce poprosić Kongres o zbadanie, co się stało z tymi funduszami.

– To nie jest tak, że wysłaliśmy na Ukrainę miliard dolarów, choć nie jest to też mała kwota. Wysłaliśmy sto razy więcej – powiedział w podcaście Kash’s Corner. Jak dodał, powszechnie wiadomo, że na Ukrainie panuje olbrzymia korupcja.

Następnie podkreślił, że nie można mieć zaufania do polityka, któremu przekazano olbrzymie fundusze, a ten unika jasnych deklaracji. – On potem odpowiada: 'Nie powiem wam, gdzie się podziały te pieniądze – stwierdził Patel. W jego ocenie Zełenski jeździ po świecie i "błaga o pieniądze", z którymi nie wiadomo, co się dzieje.

Nominat Trumpa nawiązał również do tragedii w Przewodowie z 2022 roku, gdy ukraińska rakieta zabiła dwóch obywateli Polski. –Zełenski wyszedł na światową scenę i powiedział, że Rosja wystrzeliła rakietę w kierunku Polski, co dosłownie byłoby aktem wojny. Okazało się, że Rosja nie wystrzeliła tej rakiety. Okazało się, że rakieta pochodziła z Ukrainy i została wystrzelona w kierunku Polski – mówił.

Jak zakończyć wojnę? Trump rozważa trzy scenariusze

Agencja Reutera podała na początku grudnia, że Donald Trump rozważa obecnie trzy plany wobec Ukrainy, wybierając spośród opcji, którymi dysponuje jego zespół, w tym jedną zaproponowaną przez przyszłego wiceprezydenta, J.D. Vance'a.

Reuters ustalił, że obok planu Vance'a Trump rozważa propozycję autorstwa Keitha Kellogga, którego zaproponował jako swojego asystenta i specjalnego wysłannika ds. Ukrainy i Rosji. Trzeci scenariusz opracował Richard Grenell, dyrektor wywiadu narodowego USA podczas pierwszej prezydentury Trumpa.

O ile plan Grenella nie jest znany, to Kellogg proponuje zawieszenie broni, zamrożenie linii frontu i powstanie strefy zdemilitaryzowanej.

