Rozmowy w Moskwie. Zełenski ostrzega

Ukraiński przywódca poinformował na platformie X o zakończeniu briefingu z zespołem, który negocjował na Florydzie plan pokojowy. Pismo ma być przedstawione przez stronę amerykańską we wtorek po południu w Moskwie.

Rozmowy pokojowe. Prezydent Ukrainy ujawnia nowe fakty

"Pracowano na dokumencie genewskim, który został udoskonalony" – zaznaczył Zełenski.

Rozmowy na Florydzie dotyczyły między innymi zapobiegania ewentualnym naruszeniom zawieszenia broni, o ile do niego dojdzie.

"Z udziałem przedstawicieli służb wywiadowczych odbyła się dyskusja ze stroną amerykańską na temat wykonalności różnych działań na linii frontu oraz wyzwań związanych z zapewnieniem ochrony przed uderzeniami rosyjskimi i zapobieganiem naruszeniom porozumień w przypadku zawieszenia broni" – poinformował prezydent Ukrainy.

USA a Europa. Zapewnienie Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że europejscy partnerzy są traktowani na równi ze Stanami Zjednoczonymi. Ukraiński przywódca zaznaczył, że działania Rosji mają wpłynąć właśnie na politykę Unii Europejskiej.

"Ukraiński wywiad będzie dostarczał partnerom wszelkich dostępnych informacji dotyczących prawdziwych intencji Rosji i jej prób wykorzystania zaangażowania dyplomatycznego jako przykrywki do osłabienia sankcji i zablokowania ważnych wspólnych decyzji europejskich" – czytamy we wpisie Zełenskiego.

"Widzimy, że Rosjanie rozpoczęli już nowe kampanie dezinformacyjne w ramach przygotowań do nadchodzących spotkań ze stroną amerykańską" – dodał przywódca.

Koalicja chętnych zakończyła prace

W poniedziałek tzw. koalicja chętnych zakończyła prace nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy

Zakończyliśmy prace nad kwestią gwarancji bezpieczeństwa, o których mówiłem wcześniej. Są one ważne dla bezpieczeństwa Europejczyków, Francuzów i Ukraińców – powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron na konferencji prasowej po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim w Paryżu.

Zapowiedział, że w najbliższych dniach odbędą się kluczowe dyskusje między przedstawicielami Stanów Zjednoczonych a "koalicją chętnych", mające na celu wyjaśnienie kwestii udziału USA w tych gwarancjach, zgodnie z tym, co ustalono w zeszłym tygodniu.

