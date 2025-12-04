"Atak hybrydowy". Incydent podczas lotu Zełenskiego

Jak podaje "The Journal", gdy w poniedziałkową noc maszyna z Zełenskim na pokładzie znalazła się w irlandzkiej przestrzeni powietrznej, zaczęła być śledzona przez cztery bezzałogowce.

Drony wojskowe miały wystartować z okolic Dublina, by następnie skierować się w stronę trasy przelotu prezydenta Ukrainy. W ten sposób naruszona została irlandzka przestrzeń powietrzna.

Irlandzkie służby: To atak hybrydowy

Ostatecznie samolot z Zełenskim na pokładzie wylądował wcześniej niż planowano, natomiast bezzałogowce dotarły na miejsce, w którym miała znaleźć się maszyna o czasie planowanego przylotu.

"Następnie drony krążyły nad okrętem irlandzkiej marynarki wojennej, który potajemnie został rozmieszczony na potrzeby wizyty Zełenskiego" – informuje na polsatnews.pl.

Jak podają irlandzkie media, służby ustalają pochodzenie dronów. Incydent jest uznawany przez Dublin za "atak hybrydowy".

Życie Zełenskiego zagrożone? Jest ostrzeżenie

Niemieccy dziennikarze dotarli do anglojęzycznej transkrypcji poufnej telekonferencji, do której doszło w poniedziałek. Wzięli w niej udział ukraiński przywódca oraz najważniejsi przywódcy państw europejskich. W tym gronie znalazł się również premier Polski Donald Tusk.

Jak relacjonuje "Der Spiegel", prezydent Francji Emmanuel Macron ostrzegł rozmówców, że istnieje ryzyko wariantu, w którym Stany Zjednoczone zdradzą Ukrainę w sprawie terytoriów, nie zapewniając jej jasnych gwarancji bezpieczeństwa. To właśnie francuski przywódca stwierdził, że Zełenski znajduje się w "poważnym niebezpieczeństwie".

Z kolei kanclerz Niemiec Friedrich Merz miał zalecić prezydentowi Ukrainy "szczególną ostrożność" w najbliższych dniach, wskazując, iż amerykańscy doradcy Donalda Trumpa – Steve Witkoff i Jared Kushner – prowadzą niejasną grę zarówno z Europą, jak i Kijowem. W podobnym duchu miał wypowiedzieć się również prezydent Finlandii Alexander Stubb, który podkreślił, że "nie można zostawić Ukrainy i Wołodymyra samych z tymi ludźmi". Również sekretarz generalny NATO Mark Rutte wyraził takie stanowisko, a jednocześnie podkreślił konieczność ochrony Wołodymyra Zełenskiego.

