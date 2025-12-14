Perła Chin

Dziewięćdziesiąt milionów ludzi żyjących w tzw. GBA już korzysta z pierwszych owoców tego gargantuicznego projektu

Prędkościomierz zbliżał się właśnie do 250 km/h, gdy poczułem lekkie puknięcie w ramię. Kobieta w średnim wieku siedząca na sąsiednim fotelu wskazała palcem na wyświetlacz, mówiąc z nieskrywaną dumą: „Nieźle to wygląda, prawda? To takie nasze metro”. Najwidoczniej zauważyła, że człowiek z Europy z zaciekawieniem przygląda się wyświetlaczowi pokazującemu coraz to wyższe wartości, i chciała usłyszeć potwierdzenie, że takiej infrastruktury cały świat może zazdrościć Chinom.