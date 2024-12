Czarnek z nową funkcją. Poseł PiS zdradził szczegóły

Parlamentarzysta stwierdził, że partia chce zapobiec potencjalnym fałszerstwom w czasie wyborów prezydenckich, które odbędą się w 2025 roku.

– Stworzymy wielki ruch ochrony wyborów. Jesteśmy w kontakcie z wieloma organizacjami społecznymi, które zajmowały się tym wcześniej – poinformował Szefernaker na antenie RMF FM.

Na czele "ruchu ochrony wyborów" stanie były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jak zapowiedział Paweł Szefernaker, po świętach PiS będzie przedstawiać szczegóły w tej sprawie. – Chcemy, żeby to był ruch obywatelski i żeby udział w nim brało Prawo i Sprawiedliwość – podkreślił poseł ugrupowania.

Czym będzie nowy ruch? Szefernaker ujawnia kulisy

Polityk ujawnił, że ruch będzie działał "w taki sposób, by 24 godziny od rozpoczęcia procesu wyborczego do momentu ogłoszenia wyników obwodowych komisji wyborczych, których jest ok. 30 tys., byli ludzie, którzy będą chronić wyborów".

Jak zaznaczył Paweł Szefernaker, partia będzie miała "ludzi w każdej komisji, którzy będą chronić wyborów – mężów zaufania, członków obwodowych komisji". – To będzie wielki ruch obywatelski. Będziemy współpracować ze wszystkimi ruchami, które do tej pory angażowały się w ochronę wyborów i zapraszamy wszystkich do współpracy – zaznaczył polityk.

Poseł PiS podkreślił, że celem jego ugrupowania jest zwycięstwo w wyborach prezydenckich. – Tylko wielkie zwycięstwo zatrzyma fałszerstwo – będziemy taką strategię realizować. Chcemy wygrać tak, żeby nikt nie powiedział, że te wybory zostały sfałszowane. Będziemy walczyć o głos każdego Polaka – powiedział Szefernaker.

Nawrocki obywatelskim kandydatem z poparciem PiS

24 listopada br. podczas konwencji PiS doszło do zaprezentowania obywatelskiego kandydata z poparciem partii w wyborach prezydenckich. Został nim prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki.

Kandydata podczas konwencji zgłosił historyk prof. Andrzej Nowak. – To będzie moment historyczny dla naszej ojczyzny, ciężko utrzymać emocje na wodzy. Musimy szukać kandydata, który poprowadzi Rzeczpospolitą do zwycięstwa – mówił.

– Wierzę, że właśnie dziś zaczynamy historię kolejnego zwycięstwa. Wierzę w to zwycięstwo i wierzę w Polskę – zaznaczył z kolei Karol Nawrocki.

